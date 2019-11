Sampler zu den CMA- AWARDS erscheint am 22.11.2019

Es ist die Country- Music- Nacht des Jahres … Die Verleihung der CMA- Awards.

Zum 53. Mal werden die Country Music Association Awards (CMA- Awards) am 13. November in Nashville verliehen.

Einige Höhepunkte sind schon angekündigt und erstmals wird die Show auch im Deutschen Fernsehen übertragen. (Nähere Info´s dazu gibt es hier)

Mit dem Sampler “CMA Awards 2019-Country Music’S Biggest Night” erscheint ein weiteres Highlight zur diesjährigen Verleihung:

Das deutsche Label “Polystar” (zugehörig zu Universal Music) veröffentlicht den Sampler am 22.11.2019.

Hier könnt Ihr in das 24- Track starke Album reinhören.

Per Amazon am Besten gleich vorbestellen und pünktlich am 22. November erhalten.

Die vollständige Tracklist:

1. We Were – Urban, Keith

2. Speechless – Dan + Shay

3. Old Town Road (Remix) – Lil Nas X

4. What If I Never Get Over You – Lady Antebellum

5. Southbound – Underwood, Carrie

6. Someone I Used To Know – Zac Brown Band

7. Beautiful Crazy – Combs, Luke

8. Some Of It – Church, Eric

9. Rainbow – Musgraves, Kacey

10. Mr. Lonely – Midland

11. GIRL – Morris, Maren

12. God’s Country – Shelton, Blake

13. Burning Man – Bentley, Dierks

14. It All Comes Out In The Wash – Lambert, Miranda

15. Look What God Gave Her – Rhett, Thomas

16. Miss Me More – Ballerini, Kelsea

17. Written In The Sand – Old Dominion

18. On My Way To You – Johnson, Cody

19. Shoot Me Straight (Radio Edit) – Brothers Osborne

20. Better Man – Little Big Town

21. Friends Don’t – Maddie & Tae

22. Closer To You – Pearce, Carly

23. Up Down – Wallen, Morgan

24. The Git Up – Brown, Blanco