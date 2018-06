Sam Reaver veröffentlicht „Despite The Weather“

Sam Reaver „Despite the Weather“

VÖ: 1. Juni 2018

FBP Music

1. Extraordinary Life

2. Brace for the Ride

3. One More Chance to Shine

4. Compass

5. Home

6. Where You Come From

„Despite the Weather“ ist die zweite EP des Chicagoer Songwriters Sam Reaver. Eine Sammlung von unvergesslichen zeitlosen Songs. Mit mitreißenden Melodien und akustischen Gitarren, erklingt der Opener „Extraordinary Life“. Reaver erweist sich als geschickter Lyriker mit inneren Reimen und farbenfrohen Bildern: „Brace for the Ride“ setzt die Midtempo-Reise mit einer expansiven und dynamischen Fortsetzung. Akustische Gitarren geben den Antrieb für die bluesigen Klänge, während Piano und E-Gitarre für verträumte und Atmosphäre sorgen. Die Uptempo Nummer „One More Chance to Shine“ ist eine Hymne an die Anpassung, die die Dringlichkeit und Spannung an eine chaotische und sich schnell verändernde Welt einfängt. Die EP erreicht ihren düstersten Moment mit „Compass“, einem spärlichen, langsamen Tempo-Track, der Reavers persönliche Schwächen und Unsicherheiten mit der Stärke und der Hoffnung kontrastiert, die er aus seiner Beziehung zieht. „Home“ ist ein klassisches pastorales Volkslied, mit zartem Gitarrenpicking und treibender Bassdrum, das einen eingängigen Refrain liefert. Die EP schließt mit dem ausgelassenen „Where You Come From“ ab, dessen treibende Percussion zu Reavers Botschaft führt; dass man sich an seine Wurzeln erinnert, egal wie weit man sich entfernt.

Info: fbp-music.com