Runaway June in neuer Besetzung

Wie “Runaway June” am Donnerstag via Social Media mitteilten, verlässt Hannah Mulholland nach 5 Jahren die Band.

“Ihr habt mein Leben für immer verändert”, sagte sie. “Ich habe diese Träume geträumt, seit ich 5 Jahre alt war, und ich fühle mich so glücklich, diese Chancen bekommen zu haben und Teil dieser unglaublichen Reise zu sein. Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg und Glück … Es ist bittersüß, aber ich freue mich darauf, mich weiterzuentwickeln und zu wachsen, während ich diese Erinnerungen an meinem Herzen halte. Vielen Dank. Liebe Grüße an euch alle“ … Mit diesen emotionalen Worten verabschiedet sich Hannah von der Band und den Fans.

Dachte man erst, dass sie nun als Duo weitermachen, folgte keine 24 Stunden später die Meldung, dass die Fiddlerin und Songwriterin Natalie Stovall als neues Mitglied zu “Runaway June” zustößt.

Wir wünschen für den Neustart alles Gute und freuen uns schon jetzt auf neue Musik und vielleicht bald wieder einen Besuch in Deutschland …

Fotos: Runaway June/ Facebook