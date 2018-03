Ricky Skaggs, Dottie West und Johnny Gimble wurden in die Country Music Hall of Fame aufgenommen!

Die berühmte Liste der Country Music Hall of Fame wurde heute um drei Country-Legenden erweitert. Ricky Skaggs, Dottie West und Johnny Gimble wurden von Garth Brooks und Trisha Yearwood als die 2018-Rekruten angekündigt.

Ricky Skaggs wurde als Modern Era Artist für seine unglaublichen Karriere-Erfolge in Country-Musik und Bluegrass genannt. Skaggs begann als Teenager neben dem verstorbenen Keith Whitley zu spielen, was ihnen beide Plätze in Ralph Stanleys Band Clinch Mountain Boys einbrachte. Er spielte neben Vince Gill und Jerry Douglas, bevor er Ende der 1970er Jahre zu Emmylou Harris ‚Band stieß. Seine Solo Country-Karriere begann in den 1980er Jahren und brachte ihm 12 Nr. 1 Hits.

Dottie West, die Veteranin-Künstlerin, verstarb bei einem Autounfall auf ihrem Weg zur Grand Ole Opry 1991 bei nur 58 Jahren. Sie war eine enge Freundin von Patsy Cline und Loretta Lynn und sie ebnete den Weg für viele andere weibliche Country-Künstler. Sie nahm mehrere Hit-Duette mit Kenny Rogers auf, fand aber in den 1980er Jahren Solo-Erfolge, darunter ihren Nr. 1-Hit „A Leason in Leavin“.

Texas native und legendäre Fiddler Johnny Gimble wurde als Recording und / oder Touring Musiker nominiert. Gimble war ein langjähriges Mitglied von Bob Wills Texas Playboys, tourte aber auch mit Merle Haggard, George Strait und Marty Robbins.

Skaggs, West und Gimble werden die Mitgliedschaft in der Country Music Hall of Fame von 133 auf 136 Mitglieder erhöhen. Alle drei Künstler werden später in diesem Jahr in einer privaten Zeremonie in der Country Music Hall of Fame aufgenommen.

Quelle: Country Music Hall of Fame & Museum)