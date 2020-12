“Remember That” – Neuer Song von Singer/ Songwriterin HENRIETTE

Live durfte man den Song “Remember That” schon hören. Digital zum zu Hause hören wird er am 2. Dezember 2020 veröffentlicht.

„Remember That“ ist wohl der persönlichste Song, den Henriette bisher geschrieben hat. Er ist ihrem Vater gewidmet, der Weihnachten 2017 verstarb. Sie schrieb den Song bei einer Songwriting Session 2019 in Nashville, gemeinsam mit Kacey Musgraves’ ehemaligen Pedalsteeler Adam Ollendorff.

Musik hat eine ganz besondere Magie. Dies merkte Henriettes Vater, der 1926 geboren und mit 17 Jahren eingezogen wurde, besonders, als sie ihn baten, an ungarischer Front im Lazarett für die Verwundeten und Sterbenden Akkordeon zu spielen. Er schaffte es in dieser hoffnungslosen Zeit Lächeln und Entspannung auf die Gesichter zu zaubern, und erreichte mit seinen Songs etliche Herzen. Diese Erfahrung hat ihn sehr geprägt und stets fasziniert. So war es auch kein Wunder, dass er es war, der Henriette “Stille Nacht, Heilige Nacht” auf dem Piano beibrachte – da war die Sängerin gerade vier Jahre alt. Ihr Vater sagte einmal zu ihr: „Jettchen, egal wie schlecht es dir im Leben geht- sing! Danach ist die Welt gleich besser!“

Als ihr Vater kurz vor Heilig Abend 2017 verstarb, hatte sie ständig seine Worte im Ohr und so sang sie trotz großer Trauer am ersten Weihnachtstag im Theater am Ku’damm. Und ihr Vater hatte recht, die Welt war danach ein bisschen besser…

Doch weshalb erscheint “Remember That” genau jetzt digital?

Dazu sagt Henriette:

“Jetzt, in diesem sehr speziellen Jahr 2020, habe ich erneut oft an Papa’s Message gedacht und habe beschlossen, seinen Song in die Welt weiterzugeben.

Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Menschen das brauchen.”

Mehr muss man hierzu nicht sagen, außer dass es “Remember That” auf Spotify zum Download gibt und wir uns wünschen, dass er in die Weite Welt getragen wird: https://ffm.to/adq5n80.ofp…

Foto & Informationen: Henriette