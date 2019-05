Reise- und Konzerttipp: Tumbleweed Festival & Kansas

www.tumbleweedcountry.com ausgesucht. Für diejenigen, die jetzt eine Urlaub in den Mittleren Westen der USA geplant haben und dazu noch country Musik mögen, habe ich mir das Tumbleweed Festivalausgesucht.

Es findet vom 30.5.-1.6.2019 in La Cygne, Kansas statt.

La Cygne ist ein Kleinstadt mit gerade mal 1112 (2016) Einwohnern auf einer Gesamtfläche von 1,53 Qmil und quasi auf spucknähe zur Missouri Grenze. Von meinem Wohnort sind gerade mal 4h 45 min über die Interstate 35 und Hwy 69.

Kansas city Missouri( Kansas) liegen ca. 60 meilen nördlich über La Cygne. Also eigentlich davor wenn man von Norden kommt.

Von Kansas City sind es nach Osten nach Saint Louis ca 3:45 h. Dort würde sich dann für Basball Fans ein Besuch im Busch Stadium bei den Cardinals lohnen.

Die Ticketpreise starten sehr human mit $9 und die Saison hat erst begonnen. Ein Spiel kann zwar unendlich lange dauern, aber ich genieße immer gerne Baseball Spiele.

Oder ein Spaziergang über die Gateway Arch wo man die Ganze Stadt von oben im Blick hat. Ich spreche da nicht aus eigener Erfahrung, da ich Höhenangst habe 😉

Oder man fährt nach Westen über das State Capitol Topeka das am Kansas River liegt nach Wichita der grössten Stadt im Bundesstaat Kansas mit ca. 390000 Einwohnern. Wichita berühmt auch aus vielen Western. Es war einer der Dreh und Angelpunkte für den Vieh An.- u. Verkauf im berühmten Wilden Westen.

1874 wurde Wyatt Earp dort Marshall Aber natürlich gibt es dort noch mehr zu entdecken und ein Besuch der Stadt lohnt sich auf jeden Fall. S

o ist unter anderem ein Sehenswürdigkeit der Keeper of the plains eine 5 t schwere Stahl Statue die zu Ehren der Native american Culture am Zusammenfluss der Kleinen und Grossen Arkansas Fluss steht.

So jetzt aber zurückgeeilt nach La Cygne zum Festival , man will ja kein Konzert verpassen.

Der Line Up verspricht ein bunt gemischtes Programm: