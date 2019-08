Reba, Dolly & Carrie moderieren die CMA Awards

Seit elf Jahren moderierten Carrie Underwood & Brad Paisley die CMA Awards.

Nun hat sich die Country Music Association dazu entschieden einen frischen Wind in die Award- Gala zu bringen.

Die CMA Awards werden in diesem Jahr von der Crème de la Crème der Countrymusic moderiert: Carrie Underwood bekommt Unterstützung von Dolly Parton & Reba McEntire.

Die 53. CMA Awards werden am Mittwoch, den 13. November 2019, in der Bridgestone Arena in Nashville/ Tennessee verliehen.

Wer sich Hoffnungen auf einen der begehrten Awards machen kann wird via Live- Stream am 28. August bei “Good Morning America” bekannt gegeben.

