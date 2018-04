RANDY SCRUGGS ist am 17.4.2018 mit nur 64 Jahren verstorben

Randy Scruggs

03.08.1953 – 17.04.2018

Er war der berühmte Sohn eines berühmten Vaters (Bluegrass-Pionier Earl Scruggs) und er wurde nur 64 Jahre alt.

Randy war nicht nur Musiker, er war auch Award-Ausgezeichneter Songwriter, der Hits für Earl Thomas Conlay, Sawyer Brown u.A. geschrieben hat und auch als Produzent tätig war.

Waylon Jennings, Emmylou Harris, Toby Keith, Alison Kraus, Levon Helm und vielen mehr verhalf er zu Erfolgen in den country-music charts.

Er selber aber war auch auf Aufnahmen von unzähligen bekannten Countrystars zu hören. So z.B. auch auf der erst kürzlich veröffentlichten CD von Johnny Cash:

Er war der mittlere der drei Brüder, die aus der Ehe von Banjo-Star Earl Scruggs und der bekannten Musik-Managerin Louise Scruggs hervorging.

Sein älterer Bruder ist Gary Scruggs und der jüngere Bruder war der viel zu früh verstorbene Steve Scruggs, der schon 1992 verstarb.

Jetzt mußte also auch Gary von uns gehen.

Eine genaue Todesursache wurde (noch) nicht genannt, nur, daß er nach kurzer Krankheit starb.