Randy Owen wird Botschafter der World Games 2022 in Birmingham/ Alabama

Der Frontmann der Band Alabama, Randy Owen, wurde zum Botschafter der World Games 2022 in Birmingham, Alabama, ernannt.

Die World Games ist nach den Olympischen Spielen die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt.

Dort ermitteln die Teilnehmer ihre Besten in den nicht Olympischen Sportarten wie Z.B. Standardtänze, Faustball, Flag- Football oder Jiu-Jitsu etc.

Bei den World Games werden bis zu 2000 Sportler aus 114 Ländern an den Start gehen….

Neben Werbe und Caritativen Aufgaben und Auftritten rund um die World Games wird Owen insbesondere bei der Eröffnungs- und Abschluss Zeremonie einen Großteil des Musikalischen Programms leiten, ferner wird er den Song der World Games komponieren.

Unterstützt wird Owen unter anderem von der NBA-Basketball-Legende Charles Barkley, der ebenfalls gebürtig aus dem US-Bundesstaat Alabama stammt.

Owen sagte bei seiner Ernennung zum Botschafter, dass es für ihn eine große Ehre sei, seine Heimat Alabama zu vertreten und das man sich freue Sportler aus der gesamten Welt in Alabama zu Gast zu haben.

Er selber stellt immer wieder heraus das er in Alabama geboren und aufgewachsen ist und das auch seine Kinder an Universitäten in Alabama ihren Abschluss gemacht haben und weiterhin in diesem Bundesstaat leben.

Der bekannte Song der Band „My Home’s in Alabama“ sei für ihn, Randy Owen, nicht nur ein Hit sondern sein persönliches Lebensgefühl.

Auch hoffte er, dass durch die World Games der Vorwurf an die Südstaaten, sie wären politisch und gesellschaftlich doch eher rechts angesiedelt, nachhaltig etwas gerade gerückt werden kann.

Er selber stellt immer wieder in den Vordergrund, dass die Welt bunt ist…….

Foto: musicrow.com