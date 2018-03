In „Thommy’s Country Rock Show“ heute Abend bei Radio Gong 97.1 ist das Motto: „Doubleplay Tuesday“ !

Von jedem Künstler 2 Songs am Stück – am Start sind große Namen wie Keith Urban, Trace Adkins, Carrie Underwood, Miranda Lambert, The Cadillac Three und viele mehr.

„Thommy’s Country Rock Show“ Dienstags 20 Uhr und Sonntags 18 Uhr in der Wiederholung bei Radio Gong auf UKW 97.1 und im Web unter www.gong971.de sowie mobil über die Radio Gong 97.1-App (gratis im Appstore und Playstore)