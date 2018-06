Radio Tipp: Thommy‘s Country Rock Show am 19.6.2018

Er ist Songwriter, Schauspieler und natürlich Country-Sänger. Die lebende Legende Kris Kristofferson wird in wenigen Tagen 82 Jahre alt und ist morgen im Nürnberger Serenadenhof auf der Bühne zu erleben. Wer nicht dabei sein kann, hört ihn heute abend in Thommy’s Country Rock Show im Doubleplay. Blake Shelton ist dagegen einer der „jüngeren“ Countrystars und wurde gestern 42 – wir gratulieren in musikalischer Form. Und im Flashback erfreut uns die legendäre Allman Brothers Band. Volles Programm also heute abend …. um 20 Uhr geht’s los !

Die Wiederholung läuft wie immer am Sonntag von 18-20 Uhr.