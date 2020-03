Noch vor drei Wochen feierten wir gemeinsam auf dem C2C-Festival in Berlin die Stars und angesagtesten Newcomer der Countryszene. Jetzt sitzen wir weltweit im selben Boot und bleiben zu Hause #stayhome #togetherathome zum Wohle der Gesundheit aller.

Wir wollen weiterhin mit allen Country Fans im Austausch bleiben. Uns ist es wichtig, die Community zu unterstützen. Daher laden wir zum Quarantäne-Chat mit Kenny Foster ein, der uns beim C2C-Festival wieder einmal durch sein musikalisches Talent und der beeindruckenden Mischung aus Herz, Verstand und purem Charme begeisterte.

Als Host geht er regelmäßig auf unserem „Sound Of Nashville“-Instagram live und lädt sich Gästen zu seinem „Karantäne“-Chat ein, die mit ihm über die aktuelle Lage sprechen. Wie geht jeder damit um? Wie verbringe ich die Zeit und bleibe in Kontakt mit Freunden und Familie?

Fans können aktiv daran teilhaben und von Kenny sogar zum Talk eingeladen werden. Dass der eine oder andere Künstler zur Gitarre greift und zusammen mit Kenny singt, ist dabei nicht auszuschließen. Auch, wenn die Gesamtsituation ernst ist, wird Kenny den richtigen Ton treffen und durch seine lockere, entspannte Art auch für Unterhaltung sorgen. Jeder, der Kenny Foster schon mal auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass er das mit Bravour beherrscht.

Wir möchten während dieser Chats aber auch auf diejenigen freischaffenden Künstler hinweisen, die aufgrund der derzeitigen Lage kein Einkommen mehr haben und auf Unterstützung angewiesen sind. In diesen verrückten Zeiten ist es umso wichtiger, zusammen zu halten und dort zu helfen, wo das Geldverdienen für Kreativschaffende durch diese Krise unmöglich wurde. In jedem Talk möchten wir eine neue Charity-Organisation vorstellen, die sich unter anderem mit den Auswirkungen von Covid-19 auseinandersetzen.

Der erste Chat „Quarantine with Kenny Foster“ startet am Donnerstag, den 26.03.2020 um 19:00 Uhr CET live auf #soundofnashville Instagram. Gast dieser Premiere wird die bezaubernde Kanadierin Lindsay Ell sein, die zuletzt auf dem C2C-Festival die Herzen aller eroberte und die Bühne rockte. Das Forbes-Magazin bezeichnete sie als „eine der aufregendsten und talentiertesten jungen Künstlerinnen der Country-Musik“ und jeder, der beim C2C-Festival vor Ort war, wird dem zustimmen. Am Sonntag, den 29.03.2020 um 18:00 Uhr CET begrüßt Kenny den beim C2C-Festival gefeierten Austin Jenckes in seinem virtuellen Home-Office. Austin hat uns durch seinen emotional intensiven Gesang kombiniert mit dem unverkennbaren Gespür für Melodien in seinen Bann gezogen. Der Staffelstab wird dann am darauffolgenden Donnerstag, den 02.04.2020 an den charmanten Kanadier James Barker weitergegeben, der allen Country-Fans bereits vom C2C-Festival 2019 und durch die „Sounds auf Nashville“-Tour im letzten November bekannt ist.

Sound Of Nashville präsentiert:

Quarantäne Chat mit Kenny Foster

26.03.2020 19:00 Uhr CET Special Guest Lindsay Ell

29.03.2020 18:00 Uhr CET Special Guest Austin Jenckes

02.04.2020 19:00 Uhr CET Special Guest James Barker

Checkout: www.instagram.com/soundofnashville und #soundofnashville

Hinweis: Bei jeder Show unterstützen wir mit eurer Mithilfe verschiedenste Charity-Organisationen, die sich unter anderem mit den Auswirkungen von Covid-19 auseinandersetzen – am 26.03.2020 ist dies exklusiv MusiCares,die sich um KünstlerInnen und Brancheninterne kümmern, die es durch diese unsicheren Zeiten ohne Live-Business schaffen müssen.

Mehr Infos zu MusiCares und eine Spendenmöglichkeit gibt es hier:

https://www.grammy.com/musicares/get-help/musicares-coronavirus-relief-fund?fbclid=IwAR1dL0J_KNZZ_zFWBJp5ulEWSEh1RyFEybzKsteeviwzFpN0grhRw3IpzE4

Presseinformation: Semmel Concerts