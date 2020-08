Portrait: “West Family Puglia” aus Italien

Es war einmal 2017 ….

… eine Gruppe von Freunden, Liebhaber der Musik und des Tanzes und der amerikanischen Country Welt im Allgemeinen , hat sich dazu entschlossen, sich von der Tanzgruppe, zu der sie gehörten, zu lösen, um einen neuen Weg einzuschlagen, um eine echte Country Music Tanschule ( die sogen.: LINE DANCE School) zu schaffen, die es ihnen ermöglicht und hilft, sich mit Ihrer Leidenschaft bestens ausdrücken zu können.

Mit großer Bescheidenheit vertrauten diese Freunde, auf die Erfahrung und Professionalität vom dem Choreografen und Meister Stefano Ciaccio, der bereits Gründer der berühmten Country-Western-Tanzschule “West Family” in Pescara, welches sich in der Süd- Mitte von Italien befindet, war.

So entstand dank einer soliden und dauerhaften Zusammenarbeit ein ernstes Projekt, dass sich gewissenhaft auf Familien konzentrierte und auch Menschen mit verschiedenen Formen von Behinderungen mit einbezieht. Dies führte später zur Gründung der “West Family Puglia”.

Heute im Jahr 2020 hat die “West Family Puglia”, bestehend aus Gabriele Scorrano (Gründer des Projekts) Fabiola, Manuela und Maria, es weit geschafft: sie haben in ganz Apulien (die süditalienische Region, die den Absatz des italienischen “Stiefels” bildet) in der Stadt Casarano den einzigen Hauptsitz für Tanz und Country Musik.

Vom Hauptsitz sind zwei weitere Standorte in Poggiardo und Galatone entsprungen, die mit einer “realen” Anzahl von 80 Mitgliedern und vier Tanzlehrern bestehen. Zwei der Tanzlehrer wurden vom italienischen nationalen Sportverband CONI als Tanzlehrer der zweiten Stufe anerkannt.

Darüber hinaus wurde das offizielle Casarano- Hauptquartier der “West Family Puglia” zu einem Erste- Hilfe- Ausbildungszentrum. Außerdem ist das Hauptquartier ein Zentrum welches für die Vorbereitung neuer und zukünftiger Country- Western- Tanztechniker zuständig ist.

Und es soll noch weiter gehen: Die Zukunft sieht vor, dass sich die “West Family Puglia” neu strukturiert und es sollen weitere Zentren in der Provinz von Lecce und im gesamten apulischen Gebiet entstehen.

Im Januar 2019 gründeten Gianni Sava und Conny Martin, Bandleader der New Country Band “Red Cadillac Gang”, das Projekt “American Country Show” mit dem Ziel, das mangelnde Wissen über die Countrykultur in der Region, insbesondere in Bezug auf Musik und Tanz, zu verbessern.

Die “Red Cadillac Gang” und die “West Family Puglia” kennen sich schon von früheren gemeinsamen Begegnungen und aus der daraus entstandenen Harmonie vereinten sie sich zu einer spektakulären Synergie, die sich auf die Show konzentrierte, sowie aus den Choreografien zu Songs, die bei Live- Auftritten der Band getanzt wurden.

Die “American Country Show” explodierte wie ein Feuerwerk in Apulien, mit einer unglaublichen Reihe von Freiluftkonzerten im Sommer 2019 bis zum 25. Februar 2020 – dem letzten Abend vor der COVID-19 Pandemie.

Doch es geht weiter und bis dahin kann man sich über die “American Country Show” auf www.facebook.com/AmeriCountryShow informieren.

Unter https://westfamilypuglia.business.site und auf www.facebook.com/westfamilypuglia erfährt man außerdem mehr über die “West Family Puglia”.

Und selbstverständlich gibt es über die Red Cadillac Gang auf der Website www.redcadillacgang.com und im Facebook unter https://www.facebook.com/redcadillacgangpage auch noch mehr zu erfahren.

Informationen & Fotos: RGC/ WFP