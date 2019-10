Portrait: Joe Sun (†)

Joe Sun wurde am 25. September 1943 als James Joseph Paulsen in Rochester, Minnesota, U.S. geboren.

Er verbrachte seine Jugend am College und später in der Luftwaffe. Joe Sun arbeitete u.a. als DJ und sang mit verschiedenen Semi-Pro-Bands unter dem Namen “Jack Daniels”. Er erlangte seinen Stil, indem er südländische Musik auf dem 50.000 Watt WSM und Rhythm and Blues WLAC Radio des Landes hörte.

Im Jahr 1972 machte er sich dann auf den Weg nach Nashville/ TN. Er leitete ein kleines Grafikunternehmen mit dem Namen “The Sun Shop”.

Ende 1977 unterschrieb er beim Label “Ovation Records” und schon im Mai 1978 veröffentlichte er seine Debüt- Single “Old Flames Can’t Hold a Candle to You”, mit der er in die Top 20 der Country- Charts einstieg. In den darauffolgenden Jahren hatte er mit “Bombed, Boozed, And Busted”, “Blue Ribbon Blues” und “Shotgun Rider” weitere Hits beim Label. Nachdem das Label an “Elektra” verkauft wurde nahm Joe Sun “I Ain’t Honky Tonkin ‘No More” auf.

Insgesamt nahm Joe Sun 15 Alben auf und er trat weit über die Grenzen der USA hinaus auf, so auch in Europa und Deutschland. Gerade in den 80er & 90er Jahren besuchte er mehrfach Deutschland und trat u.a. mit Gunter Gabriel und Frank Baum auf. So kam es auch, dass er 1992 beim österreichischen Label “Grazy” unterschrieb und sein erstes Solo- Album “Dixie and Me” veröffentlichte.

Joe Sun´s Motto lautete immer: Sei dir selbst treu und hüte dich davor, eine Linie zu überschreiten, die deine Skrupel in Frage stellt. Seine Lieder reflektieren dieses Thema der universellen Wahrheit.

Joe Sun starb am 25. Oktober 2019, im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie in Florida.

Quelle & Fotos: www.joesunmusic.com