“Pop around the clock” – Silvester 2020/ 2021

Am 31. Dezember 2020 gibt es auf 3 Sat die 22-Stunden-Non-Stop-Silvesterparty mit 19 Konzerten von Rock- und Pop- Größen.

06:30–07:30 Uhr – Bob Dylan: 30th Anniversary Concert Celebration

07:30–08:30 Uhr – Ringo Starr & His All-Starr Band: Live at the Greek Theatre

08:30–09:30 Uhr – Rod Stewart: Live at the Royal Albert Hall

09:30–10:25 Uhr – Elvis – ’68 Comeback Special

10:25–11:30 Uhr – Stevie Nicks: 24 Karat Gold Tour

11:30–12:55 Uhr – Prince: Sign O’ the Times

12:55–14:00 Uhr – Prince: Rave un2 the Year 2000

14:00–14:45 Uhr – Chaka Khan: Homecoming

14:45–16:00 Uhr – Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2019

16:00–17:15 Uhr – Metallica: S&M 2 – Together Again Live

17:15-19:15 Uhr – Roger Waters: Us + Them

19:15–20:15 Uhr – Mariah Carey: Daydream World Tour

20:15–21:45 Uhr – Avicii: Tribute Concert – In Loving Memory of Tim Bergling

21:45–22:45 Uhr – Shakira: In Concert – El Dorado World Tour

22:45–23:45 Uhr – Christina Aguilera: Stripped Live in the U.K.

23:45–01:00 Uhr – Prince: Let’s Go Crazy – The GRAMMY Salute

01:00–02:00 Uhr – Alice Cooper: A Paranormal Evening at the Olympia Paris

02:00–03:30 Uhr – Muse: Simulation Theory

03:30–04:15 Uhr – Biffy Clyro: Live at the Barrowlands

Alle Konzerte sind ab dem 1. Januar auch in der 3 sat – Mediathek zu sehen und schon vorab gibt es kleine Einblicke in die Konzerte.