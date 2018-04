Pop around the clock am 1. Mai mit vielen Country- Musik- Konzerten

Am 1. Mai 2018 sendet 3sat wieder Konzerte aus der internationalen Musikszene. Auch dieses Mal sind wieder ein paar Konzerte aus dem Bereich Country/ Folk dabei.

Nach TV-Ausstrahlung sind die Konzerte dann noch 14 Tage in der 3sat- Mediathek online abrufbar.

Das nächste „Pop around the clock“ findet dann am 31. Dezember 2018 statt.

Hier der Sendeplan für das „Pop around the clock“ am Mai- Feiertag:

4:30 – 7:45 Uhr

– David Gilmour: Live at Pompeii

– Annie Lennox: Nostalgia

– Joan Baez: Live in New York – 75 Birthday Celebration

– Carole King: Tapestry – Live

7:45 – 12:40 Uhr

– Tina Turner: One Last Time

– Queen: Rock Montreal

– The Bee Gees: One for All

– Jeff Lynne’s ELO: Wembley or Bust

12:40 – 18:30 Uhr

– Udo Lindenberg: Live – Stärker als die Zeit

– Peter Maffay: MTV Unplugged

– Rea Garvey: zdf@bauhaus – Die 100ste

– The Rolling Stones: Havana Moon

18:30 – 21:40 Uhr

– Dixie Chicks: DCX MMXVI World Tour

– Shania Twain: Still the One

– Adele: Live in New York City

– Kylie Minogue: Kiss Me Once

21:40 – 2:50 Uhr

– Miley Cyrus: Bangerz Tour

– Rammstein: Live from Madison Square Garden

– U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE – Live in Paris

– Aerosmith: Rocks Donington

2:50 – 5:00 Uhr

– Kiss: Rocks Vegas

– Metallica: Français Pour Une Nuit

– Mötley Crüe: The End – The Final Tour