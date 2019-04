„Pop around the clock“ am 1. Mai 2019

Am Mai- Feiertag gibt es wieder Konzerte vom Feinsten auf 3sat.

Freut Euch auf 24 Stunden voller Konzerte aus der internationalen Musikszene.

Alle Konzerte sind ab dem 1. Mai auch in der 3Sat – Mediathek zu sehen.

1. Mai 2019

05:50 Uhr – Yello – „Live in Berlin“

06:50 Uhr – Culture Club – „Live at Wembley“

07:35 Uhr – Pet Shop Boys – „Inner Sanctum“

08:50 Uhr – Take That – „Wonderland“

09:50 Uhr – Evanescence – „Synthesis Live“

10:50 Uhr – Phil Collins – „Live in Paris“

12:05 Uhr – Simply Red – „Symphonica in Rosso“

12:50 Uhr – Dixie Chicks – „DCX MMXVI Word Tour“

13:50 Uhr – Bruce Springsteen – „Thrill Hill Vault – The River Tour“

14:35 Uhr – Tina Turner – „Rio ’88“

15:20 Uhr – Queen – „Rock Montreal“

16:30 Uhr – Sheryl Crow – „Live at the Capitol Theatre“

17:30 Uhr – Udo Lindenberg – „Live – Stärker als die Zeit“

19:15 Uhr – Bryan Adams – „Unplugged – Live at Sydney Opera House“

20:15 Uhr – Coldplay – „Live in São Paulo“

21:45 Uhr – Adele – „Live in New York City“

22:30 Uhr – Herbert Grönemeyer – „Tumult – Live“

23:30 Uhr – The Bee Gees – „One for All“

2. Mai 2019

00:45 Uhr – Rammstein – „Paris“

02:25 Uhr – Metallica – „Français Pour Une Nuit“

03:35 Uhr – Jennifer Rostock – „Bleibt“

05:35 Uhr – Cro – „MTV Unplugged“

