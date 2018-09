PistolAnniesAreBack …

Was will uns dieser Hashtag wohl sagen?!

Ja, genau wie vermutet:

Die „Pistol Annies“ melden sich mit diesen Worten auf Social-Media zurück!

Das Trio, bestehend aus Miranda Lambert, Ashley Monroe und Angaleena Presley – die erst kürzlich ihre Schwangerschaft bekannt gab, haben heimlich an ihrem dritten Studio Album gearbeitet.

Nach dem Debüt- Album „Hell on Heels“ (2011) und dem im Jahr 2013 erschienen Album „Annie Up“ erscheint nun fünf Jahre danach, am 2. November 2018 das neueste Werk „Interstate Gospel“ mit 14 Songs.

Mit einer Postkarten- Aktion verteilten die Annies kleine Hinweise zum Album und so kamen doch schon ein paar wenige Details ans Licht.

Die Trackliste ist auch schon bekannt:

1. Interstate Prelude

2. Stop, Dtop and Roll One

3. Best Years of My Life

4. 5 Acres of Turnips

5. When I Was His Wife

6. Cheyenne

7. Got My Name Changed Back

8. Sugar Daddy

9. Leaver’s Lullaby

10. Milkman

11. Commissary

12. Masterpiece

13. Interstate Gospel

14. This Too Shall Pass

Auf Amazon kann man sich das Album schon jetzt vorbestellen: www.amazon.de/Interstate-Gospel-Pistol-Annies