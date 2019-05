Pat & Bell veröffentlichen einen neuen Song – auf Deutsch!

Patrick Papke und Isabell Scharm lernten sich während des Studiums 2016 kennen und hatten die Intension gemeinsam Musik zu machen … Gegründet war das Duo „Pat & Bell“

Im Februar 2018 veröffentlichten die beiden ihre erste EP mit fünf Songs und begeisterten damit ihre Fans.

Doch „Pat & Bell“ wollten mehr und begannen in ihrer Muttersprache zu singen. Seit diesem Jahr arbeiten sie mit dem „Schedler Music“ – Verlag zusammen. Auf dem diesjährigen Country Music Meeting stellte das Duo erstmals eigene Songs in deutscher Sprache vor und das wurde von den Fans jubelnd aufgenommen.

Am 17. Mai 2019 erscheint nun die erste Single „Herz Musik“, die von Erfolgsproduzent Mathias Roska (u.a. Andreas Gabalier, „Sing meinen Song“) im Haus der Hansa Studios in Berlin produziert wurde. An den Aufnahmen beteiligten sich auch Studiomusiker aus Nashville.

Ein Song, der den alltäglichen Wahnsinn nicht besser beschreiben könnte … man nimmt bei dem ganzen Lärm gar nichts mehr wahr, bis es eine bestimmte Person schafft, dass man wieder die wirklich wichtigen Dinge wahrnimmt – die Musik des Herzens.

Wer hier Countrymusik erwartet wird enttäuscht. Es ist kein Country, es ist auch kein Schlager – es ist moderner Deutsch-Pop! Hörenswert und mit der Zeit gehend.

Wer also nicht in Schubladen denkt wird diesen Song lieben! Sound und Text sprechen für sich!

Zu bestellen und reinhören ab Freitag, 17.5.2019 unter http://www.bit.ly/HerzMusik_ITunes