NEUAUFLAGE (LP) bei Bear Family – HANK WILLIAMS

The Lonesome Sound Of

HANK WILLIAMS

25 cm LP Neuauflage (MGM E 3803) durch Bear Family Records 12 Titel

A-Seite:

1. It Just Matter Now 2. First Year Blues 3. Cool Water 4. Dixie Cannonball

5. I´m Free At Last 6. Roly Poly

B-Seite:

1. No One To Welcome Me Old Home 2. Rock My Cradle Once Again

3. Sundown And Sorrow 4. Rockin`Chair Money 5. Tennessee Border

6. Swing Wide Your Gate Of Love

Erstaunlich, was die Technik heute vermag!

12 Songs von Hank Williams, aus 1949, aber keine eigenen Titel, sondern alle Songs von anderen Songwritern. 3 mal ist Ernest Tubb hier vertreten (A 1,2,4).

Die Anderen Titel stammen von: Bob Nolan (A3), Fred Rose (A6), J.W. Earls(B1),

Johnny Bond (B2), Pee Wee King (B3), Bill Carlisle (B4), Jimmy Work (B5),

Hank Thompson (B6). Also alles bekannte, berühmte Namen und man hat damals extra Songs ausgewählt, die Hank NICHT selber geschrieben hat.

Doch so klar habe ich die Stimme von Hank noch nie gehört!

Wenn man dann noch bedenkt, daß es sich hierbei um Demo-Aufnahmen handelt, die Hank nur mit seiner Gitarre zwischen Januar und Mai 1949 im Studio des Senders KWKH machte und zu denen die anderen Instrumente erst nach seinem Tod nachträglich aufgespielt wurden.

Zuerst veröffentlicht auf der MGM LP (30cm) im Januar 1960, hat Bear Family Records diese 25 cm LP mit den 12 Original-Titeln am 4. Juni 2018 veröffentlicht und ich habe sie Gestern (am 9.6.) erhalten.

Diese Veröffentlichung erfolgte wohl im Rahmen eines schon längere Zeit laufenden Programms, einer ‘collectors series‘ in auf je 1000 Exemplaren limitierten Auflage, in der schon mindestens 14 andere Veröffentlichungen erschienen sind. Ein entsprechendes Werbeblatt liegt der Platte bei.

Warum man das kleinere Format gewählt hat? Material-Ersparniss?

Ist ja aber auch egal, jedenfalls hat Bear Family mit dieser Wiederveröffentlichung ein Meisterwerk abgeliefert, das sich jeder

Hank Williams Fan, aber auch alle anderen Freunde der wirklich alten

Country Music zulegen sollte!

Richard Weize sei Dank, daß er sich dieser Aufgabe gewidmet hat!

Im aufklappbarem Plattencover wird ausführlich über die Geschichte der Original-LP berichtet.

Die Songs selber sind so verschieden, wie man sich nur denken kann! Auch die Tempi der einzelnen Songs reichen von sehr langsam (Cool Water) bis wirklich flott ( Swing Wide Your Gate of Love). Wobei die Meisten aber so im mittlerem Tempo sind, also gut zum Tanzen geeignet.

Aber nicht nur zum Tanzen, nein vor Allem zum Zuhören und auch bei mehrmaligem Anhören, wird die Platte nicht langweilig!!!

Auf fast allen Songs dominiert die Steelguitar, wobei Einige mehr oder weniger beatbetont sind. Auf eine Fiddle wurde bei den Aufnahmen bewußt verzichtet.

Alle Texte kann man sich aus dem Internet laden, wo sie von verschiedenen Anbietern zu haben sind. Ich persönlich bevorzuge www.cowboylyrics, da gibt es gleich die Akkordbezifferung für Diejenigen, die Gitarre spielen, dazu (das gibt es allerdings auch bei anderen Anbietern).

Zum Schluß noch zur Bestelladresse: www.bear-family.de – die Bestellnummer ist BAF14004 und kostet € 19.95 + 3,99 Versand.

Ich finde, eine Ausgabe die sich wirklich rentiert!

Euer Dieter Mühlena