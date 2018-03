„NASHVILLE IN CONCERT – AT THE ROYAL ALBERT HALL“ erscheint am 27. April

Im Juni 2017 traten die Stars der beliebten TV-Serie „Nashville“ in der berühmten Londoner „Royal Albert Hall“ auf und brachten die Songs der Show zum Leben.

Eagle Rock Entertainment wird dieses Konzert auf DVD und in digitaler Form veröffentlichen.

Charles Esten, Clare Bowen, Sam Palladio, Jonathan Jackson und Chris Carmack spielten eine Mischung der Songs, die durch ihre Charaktere in der TV-Serie bekannt wurden, sowie ihre persönlichen Favoriten. Zusätzlich zu ihren Soloauftritten taten sich die Schauspieler zusammen, um einige von Nashville´s klassischen Kollaborationen nachzubilden. Die DVD „Nashville In Concert in der Royal Albert Hall“ ist ein ultimatives Fan-Erlebnis, ergänzt durch die Bonus-Features „Nashville In London“ und „The Songs Of Nashville In Concert“, in denen die Künstler über die Songs diskutieren, die sie live singen.

TRACK LIST

1. Buckle Up – Charles Esten

2. What If I Was Willing – Chris Carmack

3. Spinning Revolver – Chris Carmack

4. Keep Asking Why – Jonathan Jackson

5. Love Rescue Me – Jonathan Jackson

6. I Will Fall – Sam Palladio

7. Headed For The Fire – Sam Palladio

8. Borrow My Heart – Sam Palladio / Clare Bowen / Jonathan Jackson

9. Longer – Clare Bowen / Brandon Young

10. Little By Little – Clare Bowen

11. Hand To Hold – Charles Esten / Clare Bowen

12. Simple As That – Charles Esten

13. Stand Up – Chris Carmack / Clare Bowen / Brandon Young / Sam Palladio

14. If It’s Love – Sam Palladio / Chris Carmack

15. Texas Flood – Chris Carmack

16. The Killing Moon – Jonathan Jackson

17. Unchained Melody – Jonathan Jackson

18. Hello Heartbreak Blues – Sam Palladio

19. Wake Me Up In Nashville – Sam Palladio

20. Fade Into You – Clare Bowen / Sam Palladio

21. Let It Rain – Clare Bowen

22. Black Roses – Clare Bowen

23. True Love Ways – Charles Esten

24. I Climb The Walls – Charles Esten

25. He Ain’t Me – Charles Esten

26. Heroes – Charles Esten / Clare Bowen / Sam Palladio / Chris Carmack / Jonathan Jackson

27. And Then We’re Gone – Charles Esten / Clare Bowen / Sam Palladio / Chris Carmack / Jonathan Jackson

28. A Life That’s Good – Charles Esten / Clare Bowen / Sam Palladio / Chris Carmack / Jonathan Jackson

29. A Life That’s Good (Reprise) – Charles Esten / Clare Bowen / Sam Palladio / Chris Carmack / Jonathan Jackson

Seht hier einen kleinen Einblick in die DVD:

Release-Datum von „Nashville in Concert at the Royal Albert Hall“ in England ist der 27.4.2018.

Bei Amazon.de wird die DVD (ein UK- Import) schon angezeigt. Wann die DVD in Deutschland erhältlich sein wird und man diese vorbestellen kann ist bisher leider nicht bekannt.