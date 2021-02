Musik- Tipp: HENRIETTE “Never go back”

Seit einem Jahr nun schon beherrscht die Corona- Pandemie die ganze Welt. Songwriter, wie HENRIETTE, nutzten die Zeit des ersten Lockdowns und die modernen Medien sinnvoll, um einen neuen Song zu schreiben.

Gemeinsam mit Phil Pence aus Nashville schrieb die deutsche Songwriterin HENRIETTE via Zoom den Song “Never go back”, der am 27.Januar 2021 Premiere feiert.

Zum Download von “Never go back” gehts hier: https://ffm.to/henriette_nevergoback

Behind the Song:

Einer der großartigsten Momente, den jeder von uns kennt, ist der allererste Kuss mit jemandem, den man liebt.

Nur zu Recht widmen sich ihm daher unzählige Songs. Doch es gibt etwas, das noch bemerkenswerter ist, etwas, dem man eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt- und das ist der Augenblick VOR dem ersten Kuss.

Sekunden, die einem wie Stunden vorkommen, die einen fesseln und erlösen zugleich und in denen die Welt stehen zu bleiben scheint.

Schmetterlinge, Regenbögen, Feuerwerk, Engelschöre, trockener Mund, hoher Puls, zitternde Hände- alles ist dabei. Die Spannung ist förmlich greifbar. Oftmals ertragen wir diese aber nicht, halten dem intensiven Blick nicht stand, rasen durch das Gefühl und übergehen diesen einzigartigen Augenblick.

HENRIETTE lädt uns mit „Never go back“ ein, sich ganz dieser Vorfreude hinzugeben, in diesem Moment zu baden, ihn zu genießen und ihn ganz bewusst wahrzunehmen.

„Slow down, take it in, we’ll never be here again“.

Denn er ist einzigartig und kommt in dieser Form nicht wieder.

Wir finden, “Never go back” ist ein ⭐⭐⭐⭐⭐ – Song, den man gehört haben muss! Danke für diesen wunderbaren Song in dieser trüben Zeit!

Behind the Song & Cover: Henriette