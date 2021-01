“Mrs. Greenbird” erwarten Nachwuchs

In einem ganz besonders privaten, intimen Konzert, das aus ihrem Wohnzimmer gestreamed wurde, erlebten Mrs. Greenbird gemeinsam mit ihren Fans, die sich via Facebook-Gruppe interaktiv einschalten konnten, exakt an ihrem ersten Hochzeitstag ein unvergessliches Konzert. Neben vielen musikalischen Höhepunkten hatte das auch einen ganz persönlichen: Sarah offenbarte ihren Fans, dass sie und Steffen schon bald ein Baby erwarten!

Der Nachwuchs ist für Mai ausgerechnet und Sarahs Babybäuchlein nicht mehr zu übersehen. Sarah, die Anfang September von ihrer Schwangerschaft erfahren hat und ihren Steffen bei einem romantischen Essen mit der Nachricht überraschte, wird 2021 zum ersten Mal Mama.

Die Arbeiten am neuen Album gehen trotz Schwangerschaft wie geplant weiter. Mit kleineren Verlangsamungen. „Viele haben mir prophezeit, dass ich im ersten Trimester Probleme haben würde“, sagt Sarah. „Da ging es mir aber durchwegs gut. Jetzt im zweiten merke ich die Schwangerschaft allerdings und muss zwischendrin auch mal Pausen machen.“

Das neue Album soll noch 2021 erscheinen. Für dann sind auch wieder „normale“ Konzerte geplant.

