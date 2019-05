MRS. GREENBIRD ‚Dark Waters‘ – Tour 2019

Mrs. Greenbird sind zurück mit neuem Album, neuem Programm und neuem Sound.

Über 200.000 verkaufte Tonträger, zwei Echo Nominierungen, das selbst betitelte Debütalbum landete gleich zweimal auf Nummer 1, eine Goldene Schallplatte, das zweite Album „Postcards“ in den RCA Studios in Nashville produziert, einen Live Entertainment Award (LEA) und, und, und …

Mrs. Greenbird füllen mit ihrem Amalgam aus Americana, lupenreinem Pop und geschmackvollen Folk-Elementen genau die Lücke, die in der deutschen Musiklandschaft immer noch klafft.

Nun hat sich das sympathische Duo eine Weile rar gemacht, neue Songs geschrieben, an seinem Sound gefeilt und ein eigenes Plattenlabel gegründet, um sich auf das zu besinnen, was ihm wirklich wichtig ist: echte, authentische, handgemachte Musik mit Tiefgang und Seele. Direkter, erwachsener, intimer, persönlicher und mit mehr Raum für Experimente. Immer mit dem klaren Fokus, eine Verbindung mit dem Publikum herzustellen, gemeinsam die Musik und das Leben zu feiern und der unbändigen Mission, die Welt mit jedem Akkord ein kleines bisschen besser zu machen.

Akustische Markenzeichen sind nach wie vor mal treibende, mal sphärische Gitarren, sehnsüchtig weinende Lap-Steels, ein verträumtes Piano, Sarahs außergewöhnliche Stimme, verspielt-poetische Texte und eingängige Melodien. Man muss ihn einfach selbst erleben, den unverkennbaren Mrs. Greenbird Sound.

Ab April sind sie mit ihrem neuem Album ‚Dark Waters‘ auf Tour, um die Bühnen und die Herzen Ihres Publikums zu verzaubern:

29.04.19 – Köln – Kulturkirche

01.05.19 – Hamburg – Grünspan

02.05.19 – Kiel – Kulturforum in der Stadtgalerie

03.05.19 – Worpswede – Music Hall

09.05.19 – München – Zehner

11.05.19 – Cuxhaven – Captain Ahab’s Culture Club

18.05.19 – Westhofen – Gut Leben am Morstein

29.05.19 – Hannover – Pavillon im Kultur- und Kommunikationszentrum

31.05.19 – Hoyerswerda – Speicher No.1

02.06.19 – Hoyerswerda – Speicher No.1

09.08.19 – Xanten – Amphitheater Xanten-birten

10.08.19 – Ludwigsburg – Kultur und Biergarten 7Eichen

15.08.19 – Düsseldorf – Vierlinden Open Air

30.10.19 – Dresden – Scheune

31.10.19 – Leipzig – Moritzbastei

02.11.19 – Hildesheim – Bischofsmühle

03.11.19 – Brandenburg – Zickengang Golzow

06.11.19 – Berlin – Wabe

07.11.19 – Frankfurt – Ponyhof

09.11.19 – Gaggenau – Klag Bühne

14.11.19 – Münster – Hot Jazz Club

16.11.19 – Wolfsburg – Unknown venue

22.11.19 – Zwickau – Altes Gasometer

24.11.19 – Mönchengladbach – Tig Theater im Gründungshaus

26.11.19 – Unna – Kühlschiff in der Lindenbrauerei

27.11.19 – Bielefeld – Bunker Ulmenwall

28.11.19 – Göttingen – Nörgelbuff

06.12.19 – Eckernförde – Carls Eventlocation

07.12.19 – Bremen – Kito

Pressemitteilung: polarkonzerte.de

Foto: Manuela Zander