Mickey Gilley – Show nach Autounfall abgesagt

Die am 6. Januar 2018 hätte stattfindende Show mit Country Ikone Mickey Gilley mußte abgesagt werden.

Am 3. Januar waren Gilley(81) und sein Sohn Michael mit dem Auto, einem 2013 Toyota SUV, auf der Rückfahrt von Südost Texas nach Branson, Missouri. Als ein anderer Autofahrer, der ein Stop-Schild mißachtet hatte plötzlich aus einer Seitenstraße direkt vor ihren Wagen fuhr. Beim Ausweichmanöver schrammte der Toyota den anderen Wagen und überschlug sich seitlich und das gleich mehrfach, kam aber auf dem Dach liegend zum stehen. Mickey zog sich einen gebrochenen Knöchel (Fuß) und eine gebrochene Schulter zu, sein Sohn kam mit Abschürfungen davon.

Wie bekannt sein dürfte, hat Mickey Gilley seit Jahren ein Theater in Branson, an dem er immer noch

regelmäßig auftritt. Für dieses Jahr war allerdings eine Tournee geplant, die nun verschoben werden muß.

Mickey Gilley hat in seiner Karriere hauptsächlich in den 70er Jahren eine Reihe an großen hits gehabt, darunter Sechzehn Number One´s!

Hier einige seiner Titel, die inzwischen Country Standarts sind: „Room Full Of Roses“, „City Lights“,“Stand Bye Me“(Orig. Ben E. King), „Bouquet Of Roses“, „Lawdy Miss Clawdy“, „Honky Tonk Memories“, „Honky Tonk Wine“, „Faded Love“ u.v.A.

Geboren wurde Mickey Gilley am 09. März 1936 in Natchez, Missisippi und schon als Kind begann er zusammen mit seinem Cousin Jerry Lee Lewis, Musik zu machen.

Er lernte, genau we sein berühmt gewordener Cousin Klavier und versuchte sich ab 1957 auch als Berufsmusiker.

Ab Mitte der 60er orientierte er sich mehr in Richtung Country und konnte hier ab Mitte der 70er dann auch Erfolge aufweisen.

Bereits 2009 mußte Unfallbedingt eine Auszeit nehmen. Nach einem Treppensturz saß er kurzzeitig im Rollstuhl.

Wie er jetzt sagte, denkt er aber gar nicht daran aufzuhören. Er will weiterhin auftreten und am liebsten wäre es ihm, er würde auf der Bühne einen plötzlichen Tod erleiden.

Photo: https://img.wennermedia.com/620-width/26173917_1583735715044202_9079345676929572909_o-a4e39dab-01b9-4565-8ddb-370d56603542.jpg