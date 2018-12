Michael Ray & Carly Pearce – Verlobung kurz vor Weihnachten

Countrysänger Michael Ray („Kiss You in the Morning“) hat Carly Pearce, ebenfalls Countrysängerin, nach nur fünf Monaten Beziehung während eines Mexiko-Urlaubs einen Heiratsantrag gemacht und sie sagte „JA“ – ja zum Antrag, „JA“ zum Respekt, „JA“ zur Treue.

Auf ihren Social- Media- Kanälen veröffentlichte die 28-jährige mehrere Fotos des romantischen Antrags und eine Vielzahl Musikerkollegen, darunter Maren Morris, Sara Evans, Luke Combs und Lindsay Ell, gratulierten dem Paar zur Verlobungs.

Auch von uns, HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCH und alles Gute! 🍀💍