MARTINA McBRIDE – neues Weihnachtsalbum, US-Christmas-Tour und neues Kochbuch

Martina McBride wird am 19.10.2018 ein neues Weihnachtsalbum veröffentlichen. Das Album wird die erste Veröffentlichung bei ihrem neues Label BMG sein und soll 9 Titel enthalten. Mit diesem neuen Album wird sie dann ab 23.11.2018 auf „The Joy of Christmas Tour“ gehen.

23.11. Biloxi, MS

24.11. Jacksonville, FL

25.11. Charlotte, NC

29.11. Nashville, TN

30.11. Nashville, TN

01.12. Nashville, TN

04.12. Atlanta, GA

06.12. Kansas City, MO

07.12. Dallas, TX

08.12. Sugar Land, TX

Tickets bekommt man unter: http://smarturl.it/ItsTheHolidaySeason

Und damit nicht genug…

Am 30.10. kommt die Fortsetzung ihres Kochbuches „Around the Table“ mit dem Namen Martinas Kitchen Mix: My Recipe Playlist for real life

Hierzu wird Martina McBride noch vor ihrer Weihnachtstour eine Buch- und Signing-Tour durch die USA machen.

13.10. New York, NY

25.10. Franklin, TN

27.10. Nashville, TN

30.10. Northvale, NJ

01.11. New York, NY

11.11. Los Angeles, CA

18.11. Nashville, TN

03.12. Atlanta, GA

Weite Daten zu den Tourneen können folgen…bei Interesse können wir weitere Informationen zu Veranstaltungsorten und Zeiten geben.