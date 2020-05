Nachdem unsere Chefin Susi mit einigen Songs zum Muttertag um die Ecke kam, habe ich mit einigen Songs zum Vatertag geantwortet.

Nach einem kurzen Brainstorming kommt nun die CountryHome – Mama-Papa-Oma-Opa-Feiertags Playlist.

Wir hoffen euch mit diesen 35 Songs ein paar schöne Momente zu bereiten und die ein oder andere schöne Erinnerung zurück zu bringen:

High Valley – “Your Mama”

https://www.youtube.com/watch?v=H7lI8NwkjiU

Darius Rucker – “It Won’t Be Like This For Long”

https://youtu.be/y5zCaRaJ-kE

Johnny Cash – “Father And Son”

https://www.youtube.com/watch?v=JojEVBkcWKM

Conway Twitty – “That’s my Job”

https://www.youtube.com/watch?v=Rf_UV0TAjM8

Holly Dunn – “Daddy’s Hands”

https://www.youtube.com/watch?v=sR-1ggqyEIE

The Judds – “Grandpa, tell me bout the good old days”

https://www.youtube.com/watch?v=K7UloVeCxTs

Carrie Underwood – “Mama´s Song”

https://www.youtube.com/watch?v=bpFW4Yhy08k

Billy Ray Cyrus – “Ready, Set, Don’t Go”

https://youtu.be/1eqpHvzkc_0

Taylor Swift – “The Best Day”

https://youtu.be/l4_6eQm7RTQ

Shania Twain & Dolly Parton – “Coat of many Colors”

https://www.youtube.com/watch?v=HYAdKXzGtcY

Faith Hill – “You Can’t Lose Me”

https://youtu.be/z3dmkEj0x6k

Billy Joel – “Lullabye”

https://youtu.be/dcnd55tLCv8

Keith Urban – “Song for Dad”

https://youtu.be/7tw3kN3FGUk

Gord Bamford – “My Daughter’s Father”

https://www.youtube.com/watch?v=4fdeyEJ1s_k

Paul Simon – “Father and Daughter”

https://youtu.be/COQPSoRFdwg

Metallica – “Mama Said”

https://youtu.be/4FKYsUEuvIo

Jonny Hill – “Rosen für Mama”

https://www.youtube.com/watch?v=kW8L7MXcEvE

Paul Overstreet – “Seein’ My Father in Me”

https://youtu.be/GWEEDfzxv7M

The Band Perry – “Mother Like Mine”

https://youtu.be/R1UfDysJZmQ

Zac Brown Band – “My Old Man”

https://youtu.be/T_uGcW-v5EI

Randy Travis – “Angels”

https://youtu.be/ls_eVkR9Yas

Dr. Hook – “Sylvia’s Mother”

https://www.youtube.com/watch?v=tXcJNljjTG0

Loretta Lynn – “Coal Miner’s Daughter”

https://www.youtube.com/watch?v=f9eHp7JJgq8

Tom Astor – “Flieg Junger Adler”

https://youtu.be/E0i5j7OMf_Q

Gord Bamford – “What Grandpa’s do”

https://www.youtube.com/watch?v=WUhfpG8Pz50

American Young – “The Train Song”

https://www.youtube.com/watch?v=YrFhq3FVhnM

Red Sovine – “Roses for Mama”

https://www.youtube.com/watch?v=qksNX4ktikU

Tim McGraw – “My Little Girl”

https://youtu.be/D1XYn-al8lE

Elvis Presley – “Mama Liked The Roses”

https://youtu.be/IDB82aa7lWc

Reba McEntire – “The Greatest Man I Never Knew”

https://youtu.be/7pdSzY5QbxU

Eric Clapton – “My Father´s Eyes”

https://www.youtube.com/watch?v=IigRv6B763k

Alabama – “High Cotton”

https://www.youtube.com/watch?v=IhsbhbnKoR0

John Lennon – “Beautiful Boy (Darling Boy)”

https://www.youtube.com/watch?v=Lt3IOdDE5iA

Shenandoah – “Mama Knows”

https://youtu.be/PjiSn51CkTc

Martina McBride – “In My Daughter’s Eyes”

https://www.youtube.com/watch?v=M2SDMOrTZ8U