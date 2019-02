​ Wie wär es mit einem Urlaub in Iowa?!

Viele werden jetzt sagen, wo liegt den das, oder was gibt es da zu sehen.

Natürlich kann Iowa nicht mit solchen Naturschauplätzen wie den Niagara Flälen, Mount Rushmore, Grand Canyon ect aufwarten…​ … aber dennoch gibt es hier viel kleine versteckete Sehenswürdigkeiten und Schätze zu entdecken.

So möchte ich euch heute Madison County vorstellen. Der​ County​ hat eine Einwohnerzahl von ca. 16.000 und liegt ca. 40 Meilen südwestlich von Des Moines. Der County Seat ist Winterset und​ da hätten wir dann auch gleich eines dieser Schätzchen.

Winterset, Iowa, U.S.

​ Madison County​ ist unter anderem berühmt für seine Covered Bridges. Diese​ gaben die Inspiration fuer den Film „Die Brücken am Fluss“ mit Clint Eastwood und Meryl Streep. Er wurde auch grösstenteils dort und im besonderen in​ Winterset gedreht. Die erste der überdachten Brücken findet man dann auch gleich am Eingang vom​ Stadtpark von Winterset,​ es ist die 1870 erbaute Cutler-Donahoe Covered Bridge, diese wurde dann 1970 von ihren ursprünglichen Standort ca. 18 Meilen östlich von​ Winterset nach Winterset verbracht.​ Von den ehemals 19 Brücken sind leider nur noch sechs erhalten:

Das Farmhaus ist in der 130th St. und liegt damit ausserhalb von Winterset an einer Gravel Road.​ Früher konnte man die Farm, die in Privatbesitz ist, besichtigen.​ Leider richtete ein Feuer am 6. Oktober 2003 großen Schaden an und es wurde daraufhin für den Besucher​ gesperrt. Deshalb kann man es nur noch als sprichwoertlicher Zaungast besichtigen.