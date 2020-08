Luke Combs hat “Yes” gesagt!

Am gestrigen Samstag, den 1. August, hat der Sänger und Songwriter Luke Combs seine Freundin Nicole Hocking geheiratet.

“Yesterday was the best day of my life. I got to marry my best friend. I love you @nicohocking, here’s to forever,” teilte Luke Combs via Social Media mit.

Der 30jährige und die zwei Jahre jüngere Nicole sind seit 2016 ein Paar und haben sich 2018 verlobt. Am Strand von Florida wurde diese Liebe nun besiegelt.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH und ALLES LIEBE FÜR DAS PAAR! ❤️👰💍🤵❤️

Foto: Tiffany Brittin Photography