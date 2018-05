Lori McKenna kündigt neues Album an

Die großartige Singer-Songwriterin Lori McKenna wird am 20. Juli 2018 ihr neues Album „Tree“ veröffentlichen, welches bereits jetzt bei allen gängigen Portalen vorbestellt werden kann.

Es ist ihr 11. Studioalbum und das 2. in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Dave Cobb.

Tree wird 11 Songs beinhalten bei denen neben Lori (Gesang und akustische Gitarre) Dave Cobb (Gitarre, Mellotron), Anderson East (Gitarre), Brian Allen (Bass), Chris McKenna (Mellotron), Chris Powel (Schlagzeug, Percussion) und Kristen Rogers, Natalie Hemby und Hillary Lindsay (Backround-Gesang) mitwirken.

Mit neuem Album im Gepäck wird Lori McKenna in den USA ab 29. Juni auf „The way back home Tour“ gehen.

Lori McKenna ist eine der derzeit erfolgreichsten Songwriterinnen in Nashville. Mit Girl Crush (Little Big Town), den sie zusammen mit Liz Rose und Hillary Lindsay geschrieben hat und „Humple and kind“ (Tim McGraw) seien hier nur zwei ihrer großartigen Hits der letzten Jahre genannt.

Derzeit ist sie erneut in aller Munde, da sie auch bei Carrie Underwoods aktueller Single „Cry Pretty“ mitgewirkt hat.

Man darf also auf ihr eigenes neues Album „Tree“ sehr gespannt sein.

Die erste Single mit dem Namen „People get old“ wurde bereits am 9. Mai veröffentlicht und wenn ihr mögt, hört gern schonmal rein!

Weitere Informationen: www.lorimckenna.com / https://www.facebook.com/lorimckennama

Titelbild: © Becky Fluke