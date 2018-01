Little Big Town gewinnen einen Grammy in der Kategorie Bestes Country Duo / Gruppe

Auch die Band Little Big Town wurde am Sonntag den 28. Januar bei den 60. Grammy Awards mit einem Award ausgezeichnet. Sie gewannen in der Kategorie: Bestes Country Duo / Beste Gruppe mit Ihrem Hit: „Better Man“.

Die Bandmitglieder waren bei der Zeremonie,die bereits vor der Fernsehübertragung stattfand, nicht anwesend. Gastgeber Paul Shaffer nahm die Auszeichnung in ihrem Namen entgegen und scherzte, dass er die Auszeichnung nun mit nach Hause nehmen und auf sein eigenes Kaminsims legen würde, „denn ich bin ja schließlich aufgetaucht“.

„Better Man“ verdrängte Midlands „Drinkin‘-Problem“, Lady Antebellums „You look good“, Zac Browns Band „My old man“ und Brothers Osbornes „It ain’t my fault“.

Das Lied wurde von Taylor Swift geschrieben, die mit „Better Man“ für den besten Country-Song nominiert wurde. Dieser Preis ging jedoch an Chris Stapleton und Mike Henderson für „Broken Halos“.

Der Grammy für das beste Country-Duo / die beste Gruppenleistung wurde vor den Grammys 2018 während der Grammy-Vorshow ausgeteilt, die auf der Grammy-Website live übertragen wurde. Im Land wird nur das beste Country Album während der 2018 Grammys am Sonntagabend live präsentiert.

Am Abend der Live Übertragung waren Litlle Big Town natürlich vor Ort, und präsentierten im laufe des Abends ihren Song „Better Man“ auf der großen Bühne.

In einem Interview mit Fox News sagte die Band, dass obwohl es bei der Verleihung viele Country Musiker gibt, würden sie sich nicht als Konkurrenten zu den anderen sehen.

„Das ist das Beste an der Nashville Community ist: Wir sehen das hier nicht als Konkurrenz Kampf“, sagte Karen Fairchild gegenüber Fox News. Sie ergänzte:, Country Musiker „inspirieren sich gegenseitig“.

Die Band sagte, dass sie alle Arten von Musik zu schätzen wissen, und im Moment können sie z.B.: nicht aufhören, Harry Styles und John Mayer zu hören. Bandkollege Jimi Westbrook fügte hinzu: „Wir sind Fans von Musik. Es geht darum, Menschen, ihr Talent und ihre Kunst zu feiern.“

Phillip Sweet sagte, dass die Grammys sich von anderen Preisverleihungen unterscheiden. „Es ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine einzigartige Show.“ Westbrook fügte hinzu: „U2 kommt normalerweise nicht zu unseren Shows. Das Publikum welches da sitzt und dich anstarrt, wenn du bei den Grammys auftrittst, ist ein wenig überwältigend.“

Quelle: Taste of Country, Ashley Dvorkin Fox New Entertainment

Foto: Frazer Harrison / Getty Images