“Light It Up” – Threepwood ’N Strings mit federleichtem Folk gegen die Dunkelheit

Threepwood ’N Strings ist eine Indie Folk Band aus dem Ruhrgebiet. Hölzerne Instrumente, mehrstimmige Harmonien und lebendige Arrangements bilden die Handschrift einer zeitlosen Musik, fernab von glatt geschliffenem Plastik-Pop. Mit Einflüssen aus Irish Folk und Indie Rock entstehen frische Melodien frei von Genre-Grenzen – mal charmant, mal kernig; immer ehrlich, immer echt.

Zwei Jahre nach ihrem Debütalbum “The Kingdom of Yours” macht die Marler Indie Folk Band Threepwood ’N Strings mit neuer Besetzung und neuen Klängen von sich hören. Die Single “Light It Up” ist federleichter Folk mit einer Prise Country-Feeling. Für “TnS” typische Elemente wie der Klang gespannter Saiten und mehrstimmiger Harmonien mischen sich mit neuen Einflüssen zweier weiblicher Hauptstimmen und einer catchy Melodie mit Ohrwurm-Potenzial. Ein schwungvoller Appell an das Wiederaufstehen und die Freundschaft, die uns daran erinnert: Auch auf die dunkelste Nacht folgt ein neuer Tag.

“Light It Up” entstand in kompletter Eigenregie: Aufgenommen und abgemischt wurde er von Bandmitglied Robin Rick. Die Covergestaltung übernahm Grafikdesigner Chris Wolff, er nutzte dazu eine Fotografie von Bandmitglied Kevin Seidel. Gemeinsam mit dem Filmteam “Der Urban” aus Lünen entstand zudem das erste Musikvideo der Band, das in ihrer Heimat

Marl gedreht wurde.

“Good days are dawning” lautet es im Refrain und macht klar: “Light It Up” ist sowohl Statement als auch Appetizer für die neuen, 2020 erscheinenden Releases von Threepwood ’N Strings.

Text & Fotos: Threepwood ’N Strings