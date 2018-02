Legends von Kelsea Ballerini ist die neue #1 im Country Radio! Damit gelingt es wiedereinmal einer Frau sich mit ihrem Titel an die Spitze der meistgespielten und meistgehörten Countrysongs zu setzen. Legends ist damit Kelsea Ballerinis 4. #1 -Song!

Legends of Kelsea Ballerini is the new #1 of the Mediabase country radio single charts! A new #1 of a female Country singer! Legends is Kelsea Ballerinis 4th #1-song!