Ladies in Country Music

Die frühen Country-Sängerinnen

RUBY FALLS

geb. 16. Jan. 1946

gest. 15. Juni 1986

Ruby Falls war ihr Bühnenname – geboren wurde sie als Bertha Bearden Dorsey in Jackson, Tn.

Sie war eine frühe und recht erfolgreiche schwarze Country-Sängerin.

Sie begann bereits in frühen Jahren mit dem Singen, zunächst in der Kirche, wenig später dann auch auf öffentlichen Veranstaltungen.

Sie war noch ein Teenager, als sie nach Milwaukee, Wisconsin ging.

Dort entwickelte sie sich zur professionellen Sängerin und trat in lokalen Bands auf unter Anderem bei Harvey Scales and the Seven Sounds als Leadsängerin.

In den späten 60iger Jahren, als Charley Pride seine großen Erfolge feiern konnte, begann er auch andere schwarze Country-Interpreten in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber noch reichte es für Ruby noch nicht zum Durchbruch. Einige Jahre später 1974 ging sie zurück nach Tennessee und zwar nach Nashville.

Hier wußte man ihr Talent zu schätzen und es dauerte nicht lange und Ruby wurde Mitglied in der Justin Tubb Tournee-Gruppe.

Während dieser Tourneen lernte sie irgendwann Johnny Howard kennen, der von ihrer Stimme begeistert war und ihr einen Aufnahme-Vertrag mit “50 States Records“ verschaffte.

1975 wurde sie sogar al ‘Most promising female vocalist‘ nominiert.

Zwei Jahre später, also 1977 veröffentlichte Ruby den Song ‘Do The Duck Dance‘ von den Songwritern Charlie Fields und Donald Riis, produziert von Johnny Howard und Chuck Fields, der ihr eine Erwähnung in dem Billboard Magazin einbrachte. Noch im gleichen Jahr, im Oktober 77 kam ihr Song ‘You´ve Got To Mend This Heartache` einen #40 Erfolg in der Country-Chart von Billboard, in dem Charley Pride zur gleichen Zeit auf # 3 mit dem Titel ‘More To Me‘ gelistet war.

Wiederum zwei Jahre später, am 14. Juli 1979 sang Ruby beim ‘Nashville 420 Grand National‘ vor ca. 18,000. Personen den

‘Star Spangled Banner‘! Das Konzert, bei dem u.A. auch Waylon Jennings auftrat, wurde von ‘Performance Racing Network‘ aufgenommen und gesendet.

Im Oktober 1980: veröffentlichte Ruby den Song ‘Bringing Home That Feeling‘, der von dem fantastischen kanadischen Songwriter Ray Griff geschrieben war. (Produzenten waren: Johnny Howard und Charlie Fields).

Ruby wurde zu der Zeit von der Atlas Talent Agency in Nashville betreut, deren Präsident Haze Jones zu der Zeit war.

Ab 1981 trat Ruby bei sogenannten ‘Mini Packages‘ auf, bei der entweder ein Grand Ole Opry oder Hee! Haw! Star, zusammen mit zwei oder mehr, weniger bekannten Interpreten auftraten.

So tourte sie wieder mit Justin Tubb und auch mit Doyle Holly and the Vanishing Breed. Aber sie trat auch noch mit anderen Country Stars, wie z.B. Faron Young, Jeannie Pruett, Del Reeves, Narvel Felts und Dave &Sugar zusammen auf.

Ruby war auch in mehreren Television Shows auf, u.A. bei:‘ The Ralph Emery Show‘, ‘Nashville Today‘, ‘Good Ol´ Nashville Music‘ und ‘Music Hall America‘.

Ruby wurde nur 40 Jahre alt, sie starb nach einen Blutsturz im Gehirn in einem Nashviller Hospital.

Sie hinterließ zwei Töchter, wobei nicht bekannt wurde ob oder mit wem sie verheiratet gewesen war.

Leider hatte Ruby nicht das Glück zu einem größeren Label wechseln zu können. Auf ’50 States‘ veröffentlichte sie insgesamt 22 Songs – ihr letzter Titel war: ‘ Bringing Home That Feeling‘.

Ruby Falls wäre in diesem Jahr 72 Jahre alt geworden.

Dieter Mühlena