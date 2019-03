Ladies in Country Music: die MICCOLIS SISTERS

Die Miccolis Sisters waren ein singendes, jodelndes Schwester-Paar,

das in der Gegend um St.Louis in den späteren 40er Jahren bei

Radio-Stationen und später auch TV auftraten. Eine Zeitlang arbeiteten

sie mit Roy Rogers (2 Wochen Engagement in einem Theater in St.Louis)

und landeten dann beim Sender KMOX, dort blieben sie 7 Jahre und anschließend 2 Jahre bei Radio KXOK beide in St. Louis.

Mary gewann zu der Zeit (1946) den Titel einer „Champion Girl Yodeler“.

Sie tourten dann in der Missouri Gegend, wo sie bei Rodeos, Fairs und anderen Veranstaltungen auftraten.

Sie hatten wohl auch einige gemeinsame Auftritte mit Gene Autry und

Eddie Arnold.

1947 bekamen sie ein attraktives Angebot vom Sender WIBW in Topeka

wo sie auch 7 Jahre blieben und als Teil der “ Ambrose Haley und seiner

Ozark Ramblers Show“ täglich um 10:45 am auftraten.

Außerdem traten sie in der „Rainbow Trail“ Show am Montag, Mittwoch

und Freitag um 6:30 pm auf, sowie am Samstag um 2:00 pm bei der

„WIBW Kansas Roundup“ Show und nebenbei traten sie noch bei

lokalen Gigs auf.

Wer es von Beiden war, oder ob es alle Beide waren, konnte ich leider

nicht genau erfahren, aber durch Hochzeit(en?), wurde die

Erfolg versprechende Karriere dann beendet.

(anscheinend war Ruth die Erste, sie heiratete John B. Williams und bekam

3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn.

Mary heiratete Royce Fulmer und bekam 2 Söhne.

Beide lebten dann mit ihren Familien nahe der Stadt Topeka, Kansas.)

Der oder die Ehemänner waren wohl nicht mit den öffentlichen Auftritten

ihrer recht hübschen Frau(en) einverstanden.

Heute wäre das wohl undenkbar, aber damals mußten die Frauen

ihren Ehemännern noch gehorchen!(das war 😉 natürlich 😉 ironisch von mir gemeint!)

1982 wurden die Miccolis Sisters gebeten, an einem historischen Projekt,

das von Hochschul-Studenten initiiert wurde, teilzunehmen.

Dem staunenden Publikum konnten die beiden Schwestern beweisen,

das sie auch noch in dem Alter, sie waren ja inzwischen über 60 und

gewissermaßen außer Übung, nicht nur singen, sondern auch noch eindrucksvoll Jodeln konnten!

„They brought the house down and still had the magic to touch their

audiences“, so eine Presse-Mitteilung.



Schon lange bevor sie ihre Ehemänner heirateten, bekamen sie von einem ihrer Fans

ein Gedicht gewidmet:

The Golden Voiced Songsters

This Poem Is Dedicated To

Ruth and Mary Miccolis

Please listen all you people

For I am going to tell.

About two charming young ladies

I really think are swell.

They are the best entertainers

That you ever saw,

And their singing and yodeling

Is without a flaw.

It’s Ruth and Mary Miccolis

Their on the WIBW staff,

And its music to your ears

Just to hear them laugh.

You may look the world over

But you’ll never find,

Any where two entertainers

Half so pretty and kind

Written by Carl H. Fink

Und der Artikel, wie immer von Euerm

Dieter Mühlena