Künstlervorstellung: Songwriter Levi Hummon

Authentisch, aufrichtig, talentiert – Das sind passende Worte, um den aufstrebenden Country-Künstler Levi Hummon zu beschreiben.

Als einer dieser seltenen Künstler, der sowohl in Nashville geboren wurde, als auch in Nashville aufwuchs, kultivierte Levi eine Menge dieser Entschlossenheit allein, aber einiges davon ist reine DNA. Sein Vater ist GRAMMY preisgekrönte, Singer / Songwriter Marcus Hummon und seine Mutter ist die CNN „Hero of the Year“- Preisträgerin Reverend Becca Stevens. Levi erlebte hautnah, wie man groß träumt und wie man diese Träume verwirklichen kann.

Aber in Nashville aufzuwachsen und der älteste Sohn solch versierter Eltern zu sein, hat sein Schicksal in dem sich ständig weiterentwickelnden Musikgeschäft der Stadt nicht bestätigt. Tatsächlich gab es eine Zeit, in der er Musik nicht einmal als Zukunft betrachtete.

Levi erinnert sich: „Ich würde zu diesen Country-Musik-Events gehen und Leute wie die Dixie Chicks und Rascal Flatts treffen, auf der anderen Seite würde ich Musik wie zum Beispiel von den White Stripes und Outkast hören, aber jedes Mal wenn ich eine Gitarre in die Hand nehmen würde, würde Countrymusik dabei herauskommen. Ich habe niemals meine Gitarre in die Hand genommen um einen Rocksong zu schreiben. Einer der ersten Songs, den ich schrieb, hieß ´Dance with Me und trotz all der verrückten Punk-Musik, die ich mochte, handelte der Song von einem Jungen und ein Mädchen, die zusammen in einer Kirche tanzen wollten.“

Ein paar Jahre später war es eine andere Aktivität, die unkonventionell und schließlich zu Levi Hummons musikalischer Karriere wurde. „Ich liebte Skateboarding und Musik ist auch in dieser Kultur tief verwurzelt“, sagt er. „Für mich begann es mit den Ramones und The Clash, dann wurde es Jeff Buckley, dann Mumford and Sons. Ich denke, das war nur ein weiteres Element von mir auf der Suche nach meinem kreativen Selbst. „

Immer in der Hoffnung, seinen eigenen Weg zu gehen, schrieb er sich am College in Florida ein, um einen Abschluss in bildender Kunst zu machen. Er kombinierte jedoch Malerei und Bildhauerei mit Musik und kreierte seine eigene Mischung aus Kunst und Design. Es zeigte sich immer mehr, dass er zu seinen Wurzeln zurückkehren wird.

Levi gibt zu: „Ich habe immer geschaut, was ich kreativ machen könnte… vielleicht Kunst oder Bildhauerei. Ich war mir nicht sicher, was mein Ding sein würde. Es stellte sich heraus, dass das Songwriting die ehrlichste Version von mir war. Melodien waren mein Ding, das hat mich zur Musik gebracht, weil ich diese Idee liebe, dass man Worte singen kann, die Menschen etwas fühlen lassen und die einzigartig und interessant sind. Ja, mein Vater ist Musiker, aber er hat uns zu Malern gemacht, er hat uns dazu gedrängt, nach draußen zu gehen und einfach zu leben. Ich habe nicht nach etwas musikalischem gesucht, die Musik hat mich gefunden. „

Als er nach Nashville zurückkehrte und sich an der Belmont University einschrieb, begann Levi, sich weiter als Songwriter zu entwickeln und das Handwerk mit Hilfe anderer Autoren zu verfeinern, aber seine eigene Stimme zu bilden.

Inspiriert von der Country-Hitsammlung seines Vaters, darunter Tim McGraws „One of These Days“, „Cowboy Take Me Away“ von Dixie Chicks, „Born to Fly“ von Sara Evans und „Only Love“ von Wynonna Judd, tauchte Levi ein zu Nashvilles schriftstellerischer Gemeinschaft und begann mit einer lockeren Philosophie für sich.

„Es ist so wichtig für mich, ehrlich zu sein. Ich denke, Ehrlichkeit ist das Wichtigste im Musikbusiness. Ich möchte nur das schreiben, was ich fühle und was mich auch widerspiegelt.

Seiner Mutter kann er ebenfalls dafür danken, dass sie sich der Gemeinschaft verpflichtet fühlt und das Richtige tut. Becca Stevens ist eine Bestsellerautorin, Priesterin und Gründerin der gemeinnützigen Organisation „Magdalene and Thistle Farms“ – das sind Einrichtungen, die Überlebenden von Menschenhandel, Prostitution und Drogensucht helfen. Ihre Bemühungen haben eine ganze Gemeinschaft erleuchtet und ihren Sohn inspiriert, ein Lied mit dem Titel „Love Heals“ zu schreiben.

„Ich bin aufgewachsen und habe sie beobachtet, als sie hier in Nashville „Magdalene and Thistle Farms“ erschaffen hat“, sagt er. „Es ist eines der kraftvollsten Dinge, die ich je gesehen habe und es ist wirklich ein Beispiel dafür, wieviel Kraft die Liebe hat, das Leben der Menschen zu verändern. „Love Heals“ war ein Beispiel dafür, dass ich diese Organisation geschrieben habe. Als Künstler suchst du nach etwas, das du hochheben kannst und das fiel mir irgendwie in den Schoß. „

Wie so üblich in der Musikbranche, hat sich Levi schließlich einen Plattenvertrag gesichert, aber das Label bot ihm einen Ausstieg an, als sich sein Projekt verzögerte. Er nutzte die Gelegenheit, um sich neu zu formieren und einen guten Rat von seinem Vater zu bekommen.

Ohne eine Spur von Bitterkeit oder Bedauern sagt Levi: „Es ist nur ein Teil des Weges. Es ist mir so wichtig, daran zu denken, dass es einen Grund für alles gibt. Ich habe das Gefühl, eine Reise gemacht zu haben und ein besserer Künstler, Musiker und ein besserer Songwriter zu werden. „

„Mein Vater hatte mehrere Plattenverträge, und es war wirklich hart für ihn“, sagt er. „’God Bless the Broken Road“, „One of These Days’“ und zwei andere Songs waren auf seiner ersten Platte. Keiner von ihnen lief im Radio, nichts passierte mit ihnen, aber das sind einige der größten Songs aus dieser Ära der Country-Musik. Mein Vater ist einfach seiner selbst treu geblieben und hat immer wieder tolle Musik gemacht und – geschrieben.“

„Ich hatte eine Unterhaltung mit meinem Vater an dem Abend, an dem ich die Entscheidung traf, von dem Label wegzugehen und Musik selbständig zu veröffentlichen, und er sagte:“ Jetzt wirst du herausfinden, wie sehr du es willst und was du tun wirst um es zu bekommen „, erinnert sich Levi.

Er wollte es unbedingt. Er lächelt und sagt: „Ich hatte das Privileg, als Support für Künstler wie Sam Hunt, Kelsea Ballerini, Dwight Yoakam und Martina McBride aufzutreten – und es ist unwirklich. Du gehst da raus, du bringst dein Herz in die Reihe, dann guckst du den Headliner an und nimmst von jedem etwas mit. Du wirst zu einer Verschmelzung aller Menschen, die du zuvor gesehen hast. „

Nach außen hin mag der freundliche 27-Jährige wie andere junge Männer in seinem Alter erscheinen – einer der Jungs, ein Mädchenschwarm, ein bereites Lächeln, ein schneller Witz und ein schelmisches Funkeln in seinen Augen. Aber bei ihm muss man tiefer graben. Er ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn er über seine Zukunft spricht, werden Preise, Platin-Alben oder Chart-Topping-Hits nicht erwähnt, sondern die Einheit ist ihm wichtig. Er sagt nachdenklich: „Ich möchte nur ein Künstler sein, der die Lieder singt, die er singen wollte und die Musik macht, die er machen wollte, die auf seiner eigenen Spur existiert und mit niemandem konkurriert.“