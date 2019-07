Künstlervorstellung: Mary Joe Jackson

All you need is Rock … So lautet der Slogan von Mary Joe Jackson!

Schon früh hat Mary Joe Jackson Erfahrungen in den unterschiedlichsten musikalischen Bereichen sammeln können.

Mit 8 Jahren begann ihre Laufbahn in Gospelchören, bevor sie sich später ihrer Solokarriere widmete und Rockabilly, Folk und Rock´n´Roll sang.

Zum breitgefächerten Repertoire der Künstlerin gehören aber auch Klassiker aus den 70er Jahren, sowie aktuelle Hits.

Von Janis Joplin über Johnny Cash bis hin zu Ed Sheeran und Anastasia – Mary Joe Jackson begeistert mit einem bunt gemischten Repertoire. Sie singt in deutscher-, englischer-, spanischer- und französischer Sprache.

Mehr über die Sängerin aus Köln, sowie Hörproben, gibt es auf Facebook und Estrelas Home.

Fotos: © Mary Joe Jackson