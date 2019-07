Künstlervorstellung: Levi Hummon

Authentisch, aufrichtig, talentiert – das sind passende Worte, um den aufstrebenden Country-Künstler Levi Hummon zu beschreiben.

Levi ist in Nashville geboren und aufgewachsen. Der Sohn des GRAMMY-Gewinners und Songwriters Marcus Hummon und Reverend Becca Stevens, CNN-Held des Jahres. Levi erlebte somit aus erster Hand, wie man groß träumt und wie man diese Träume wahr werden lässt.

‍

Aufgewachsen in Nashville und der älteste Sohn solch versierter Eltern zu sein, hat sein Schicksal im sich ständig weiterentwickelnden Musikgeschäft der Stadt nicht gefestigt. Es gab jedoch auch eine Zeit in der Levi Hummon Musik nicht als Zukunft ansah, er ging zum Studium der Kunst und Bildhauerei nach Florida.

Als er jedoch nach Nashville zurückkehrte, begann er, sein Songwriting weiterzuentwickeln. Inspiriert von dem Katalog der Country-Hits seines Vaters, darunter Tim McGraws “One of These Days”, “Cowboy Take Me Away” von den Dixie Chicks und “Born to Fly” von Sara Evans, entwickelte sich Levi zu einem großartigen Songwriter, der 2017 sein Debüt in der legendären Grand Ole Opry feierte.

Und mittlerweile, im Alter von 28 Jahren, arbeitete Levi Hummon auch mit Größen, wie Alison Krauss zusammen:

Der Songwriter & Sänger ist unaufhaltsam und geht seinen Weg zielstrebig nach vorn.

Mehr zu Levi Hummon gibt es auf www.levihummon.com

Fotos: CountryHome