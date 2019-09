Künstlervorstellung: JOSHVILLE

JOSHVILLE setzt einen neuen Trend!

Der Sänger und Gitarrist Joscha Wittschell bringt als JOSHVILLE Moderne Country Music mit deutschen Songtexten in die Ohren der Musikliebhaber.

Die Idee zu diesem “Projekt” kam Joscha recht zufällig bei Studioaufnahmen. Die Gedanke, wie sich Songs auf Deutsch anhören würden fühlte sich gut an, so dass JOSHVILLE geboren wurde.

Fünf Singles/ EP´s hat JOSHVILLE bisher veröffentlicht:

“Auf dem Weg” (VÖ 13.04.2018)

“zurück zu dir” (VÖ 10.08.2018)

“Unbesiegbar” (VÖ 23.11.2018)

“Soundtrack” (VÖ 24.05.2019)

“Dem Himmel so nah” feat. LEA (VÖ 30.08.2019)

Zum Download gibt es die Songs u.a. bei iTunes und Amazon.

“Dem Himmel so nah” – ein emotionaler Song, erschien zum Ende des Sommers 2019 und wurde mit seiner Gesangspartnerin und guten Freundin LEA aufgenommen:

Der Musiker ist, teils mit seiner Band, das ganze Jahr über auf Tour und begeistert die Musikfans nah und fern.

Die genauen Tourdaten gibt es auf www.joshville.de/#live.

Mehr zu JOSHVILLE und seiner Musik gibt es via Facebook und auf der Website des Künstlers.

Foto: JOSHVILLE