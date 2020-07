Künstlervorstellung: Gord Bamford

Wie ich schon öfters in meinen anderen Berichten hier erwähnt habe bin ich immer auf der Suche nach etwas neuem und nach Überraschungen. Vor ziemlich genau 2 Jahren bin ich im Internet auf den Livestream eines kanadischen Radiosenders gelandet der zu 95% nur Countrymusic bringt. Und zu dieser Zeit lief da ein Titel rauf und runter: Drinking Buddy!

So bin ich dann auch auf den Sänger Gord Bamford gekommen. Der Kanadier mit australischen Wurzeln lebt in der Nähe von Calgary in der Region Alberta. Er vertritt fast ausschließlich die sehr klassische Countrymusic ohne viel Show und elektronischen Schnick Schnack.

Wie so viele andere in diesen Tagen trat Bamford 1995 in einer kanadischen Casting Show auf und erregte damit sofort die Aufmerksamkeit von einigen Musikproduzenten. Im Laufe der folgenden Jahre gelangen Ihm immer wieder einige kleine Hits in Kanada und 2010 wurde er mit mehreren Country Music Awards in Kanada ausgezeichnet.

Bamford überzeugt mit seiner tiefen Bassstimme und mit Texten rund um das kanadische Alltagsleben. Der größte Erfolg gelang Ihm vielleicht mit dem Song: This old Hat!

Dieser Song gilt mittlerweile als inoffizielle Hymne des größten Rodeos der Welt, der Calgary Stampede.

Auf Spotify kann man in Gord Bamford´s Songs reinhören:

In Europa ist Bamford leider noch gänzlich unbekannt oder höchstens dem ein oder anderen Fachmann ein Begriff, obwohl ich davon überzeugt bin das er mit seiner Art Country Musik zu interpretieren ganz besonders bei dem ein oder anderen Festival großen Erfolg haben würde. Er wirkt von außen wie großer zufriedener Teddybär der mit Leib und Seele gerne Musik macht und den wahrlich nichts aus der Ruhe bringen kann.

Vielleicht kommt ja mal ein Veranstalter auf die Idee ihn nach Europa und speziell nach Deutschland zu holen. Musikfans würden den Besuch seiner Konzerte auf keinen Fall bereuen …

Weitere Informationen zu Gord Bamford gibt es auf der Website https://gordbamford.com

Fotos: gordbamford.com