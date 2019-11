Künstlerportrait: Marc Amacher

Marc Amacher wurde 1984 im Schweizer Kanton Bern geboren und schon spielte schon als Kind Gitarre und Keyboard.

Seine Leidenschaft die Blues- Musik begleitet ihn bis heute hinweg…

Im Jahr 2016 nahm Marc Amacher an der 6. Staffel von “The Voice of Germany” teil. Mit seiner rockigen Stimme sang sich Marc ins Team “Fanta”, bestehend aus Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, und schaffte es bis ins Finale.

Nur wenige Monate nach seiner Teilnahme an der Casting- Show nahm er am Schweizer Format “Songmates” teil.

Im April 2018 erschien Marc Amachers Debütalbum “8 Days“, welches in nur acht Tagen mit insgesamt 32 Musikern produziert wurde.

“8 Tage, 16 Songs, 32 Musiker – und 1 Leidenschaft: Blues! Marc Amachers

Solo – Debut „8 Days“ schillert unglaublich facettenreich und rollt trotzdem

unaufhaltsam und unwiderstehlich wie ein Roadtrain aus den Boxen.”

Mit “Roadhouse” erschien ein Jahr später das zweite Album des Bluesrockers. Marc Amacher nimmt den Hörer mit in eine hemmungslose Welt, in der alles erlaubt ist und Regeln nur da sind, um gebrochen zu werden.

Das höchst explosive Album ist fest in der Bluestradition verankert, steht aber gleichzeitig für einen Musiker, der gerne die Grenzen des Genres auslotet.

Marc Amacher “Good Old Rock N Roll” in der Roadhouse- Version:

Weitere Informationen & Tourdaten gibt es auf der Website Marc Amachers und via Facebook.

Fotos: MD9Photography