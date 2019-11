Künstlerportrait: Karen McDawn

Jung, talentiert, ehrgeizig und mit viel Humor ausgestattet, das alles trifft auf Karen McDawn zu, die schon sang, bevor sie richtig sprechen konnte. Neben dem Gesang gehört das Herz der hübschen Niederösterreicherin dem Wilden Westen, ein Interesse, das sie seit ihrer Kindheit nicht mehr losgelassen hat.

Die Sängerin war schon etliche Male bei Karl-May-Festspielen in verschiedenen Hauptrollen auf der Bühne zu sehen und obwohl sie ihr Weg nach einer Gesangs-, Tanz- und Schauspielausbildung in Wien erst einmal in die Musicalwelt im In- und Ausland führte, war ihr großer Traum immer schon, Erfolg mit der Musik zu haben, die ihre Leidenschaft ist Country!

Eigene Songs, eine eigene Band und ein Publikum, das sie mit ihren Songs begeistert, der persönliche “American Dream” von Karen McDawn. Und wie es aussieht, wird er wahr, obwohl Country in einem Land wie Österreich lediglich ein Dasein als Liebhaber-Genre fristet – bisher zumindest. Karen arbeitet jedenfalls eifrig daran, Country in Österreich, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, bekannt, modern und “en vogue” zu machen.

Durch die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Komponisten und Produzenten Ron Gardner und dem deutschen Country-Label “Amazing Records”, entstanden Karens erste Singles “How do you do?” und “Cajun Hoedown”, gefolgt von “Is it love” und dem Weihnachtssong “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Alle Singles sind u.a. auf Amazon erhältlich und hier gibt es Hörproben: www.karenmcdawn.com/music (nicht nur die benannten Singles, auch eine wunderschöne Version von “Whiskey Lullaby” mit Matt Daniels)

Ein weiterer Song namens

“What Love Looks Like” erscheint am

20. November 2019, bevor für nächstes Jahr

ein Album geplant ist.

Von 2011 bis 2014 tourte das kleine “Country-Energiebündel” mit der Band ”Rhythm 4 Boots” durch den deutschsprachigen Raum. 2013 war sie auch Frontsängerin der schweizer Formation “Seven Loons”. Im Mai 2014 wurde ihr erstes Album gemeinsam mit der Band “Rhythm 4 Boots” released, das von der ACMF zum “Country Music Album of the Year” gewählt wurde.

2017- 2018 tourte die gebürtige Niederösterreicherin mit der steirischen Band “The Buffaloes”.

Seit 2010 tourt sie vor allem im Duo mit dem Kalifornier Steve Criss, dem – wie sie findet – “besten Duo Partner der Welt”

Alle Tourdaten von Karen McDawn, sowie weitere Informationen zu der sympathischen Sängerin aus Österreich gibt es auf ihrer Website und Facebook zu finden.

Fotos & Informationen: www.karenmcdawn.com