Künstlerportrait: HENRIETTE

Pur, echt, simpel, ohne Filter, so versteht sich HENRIETTE. Sie ist in einer kleinen Stadt im urwilden Westen Deutschlands aufgewachsen und ihr wurde die Musik praktisch mit der Muttermilch eingeflößt. Einen Künstlernamen legt sie sich nicht zu, da sie von Herz zu Herz singt und einfach nur sie selbst sein möchte.

Aufgrund eines Bauchgefühls packt HENRIETTE 2018 ihre Koffer, lässt alles stehen und liegen, fliegt nach Nashville Tennessee und taucht dort in die Musikszene ein. Sie schreibt Songs, tritt auf, nimmt Gesangsstunden, knüpft Kontakte. Nur drei Wochen nach ihrer Ankunft werden die zwei Produzenten Jay Tooke, Schlagzeuger der legendären Band The Steel Woods, und James Robertson, der u. a. als Gitarrist für Lindi Ortega, Dragonette, Brandi Disterheft, Clyde Stubblefield bekannt ist, bei einer Songwriting Session auf sie aufmerksam.

2019 ist sie zurück in Deutschland und hat jede Menge Geschichten und ihre Debüt-EP im Gepäck, die Anfang 2020 über Dr. Music Records in den Handel kommt. Klingt nach einem Märchen, fühlt sich auch so an.

Mit ihrer Single „Dream Boy“ (VÖ 20.09.2019) sorgt die deutsche Musikerin HENRIETTE, die Ihr Popularmusik – Jazz/ Musical Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig 2013 mit Auszeichnung abschloß und seitdem bei großen Theaterproduktionen und Musicals mitwirkt, für frischen Wind in der Country Pop Szene. Der Song ist mehr als nur ein erster Windhauch von der kommenden CD und lässt die Vorfreude deutlich wachsen!

„Dream Boy“ folgt der neue Song

„Lighthouse“

(VÖ 13.11.2019)

Text: Dr. Music Promotion

Fotos: Allen Clark