Künstlerportrait: Dannyjune Smith

Mit mehr als 40 nationalen und internationalen Auszeichnungen, darunter mehrfach als “Sängerin des Jahres” beim Deutschen Rock und Pop Preis, zählt sie zu den erfolgreichsten Countrysängerinnen Deutschlands.

In diesem Jahr feiert der hessische Wirbelwind sein 20jähriges Bühnenjubiläum. Solo oder mit Band war die Dannyjune Smith schon auf großen Bühnen Europas unterwegs. So teilte sie sich auch schon die Bühne mit Country- Größen, wie Truck Stop, Tom Astor, Gunter Gabriel oder den Bellamy Brothers. Im Rahmen der Fan Fair in Nashville (heute CMA Fest) trat sie auch schon als Vorgruppe auf.

Dannyjune Smith ist nicht nur Sängerin, sie schreibt auch ihre Songs selbst und erlangt damit große Beliebtheit bei den Fans.

Diese Alben sind von Dannyjune Smith erhältlich:

“PHOENIX” (VÖ 2017)

19 Songs – eine Mischung aus deutschen und englischen Songs.

Country, Pop, Country- Rock, Raggae, Akustisch … für jeden ist etwas dabei

“MADE IN JUNE” (VÖ 2013)

13 Songs in englischer Sprache – eine Mischung aus Country und Pop

“FÜR DICH GANZ ALLEIN” (VÖ 2013)

13 Songs in deutscher Sprache – feinste deutsche Country- und Pop Musik

Hörproben zu den Alben gibt es hier: www.danny-june-smith.com/music

Zur aktuellen Single “Lumberjack” (aus dem Album “PHOENIX”) gibt es ein in der Rhön gedrehtes Musikvideo, was sich bei den Fans großer Beliebtheit erfreut:

Dannyjune Smith kann man auch live erleben:

– Solo

– akustisch – nur mit ihrer Gitarre Emmylou begleitet – als “June´s Tunes”

– mit Live- Band “Dannyjune´s Trail”

– im Country- und Linedance Duo/ Trio “Danny´s little Tennessee”.

Genauere Informationen zu den einzelnen Formationen und den aktuellen Tourdaten gibt es auf der Website www.danny-june-smith.com.

Und auch auf Facebook kann man mehr über Dannyjune Smith finden: www.facebook.com/DannyJuneSmithMusic