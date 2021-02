“Please Don’t Tell Me How The Story Ends” – Bitte sag mir nicht, wie die Geschichte endet” … mit diesem Song beendete Kris Kristofferson jahrelang seine Auftritte… doch nun wurde es offiziell bestätigt, wie die Geschichte des Songwriters endet: Kris Kristofferson geht offiziell in den Ruhestand!

Schon im letzten Jahr zog sich die Countrylegende still und leise in den Ruhestand zurück, doch erst jetzt wurde offiziell bestätigt, dass Kris Kristofferson seine 55- jährige Bühnenkarriere an den Nagel hängt.

Der Nachlass des Musikers wird zukünftig von Morris Higham Management vertreten.

John Kristofferson, Kris Kristofferson´s Sohn, wird nun die Geschäfte der Familie beaufsichtigen und zusammen mit dem Morris Higham Management und PR-Direktorin Tamara Saviano “spezielle Projekte leiten”, sowie sein unabhängiges Label ‘KK Records’ leiten.

Anfang 2016 erkrankte Kris Kristofferson an Lyme- Borreliose und kämpft seitdem mit Gedächtnisverlust. Das hielt den Musiker, der im Juni diesen Jahres seinen 85. Geburtstag feiern darf, nicht davon ab 2017 – 2019 nochmals auf Welttournee zu gehen und auch uns hier in Deutschland mit seinen größten Hits zu begeistern.

Bei seinem vorletztem Konzert in Leipzig, am 13.06.2019, spielte er mit seiner Band ‘The Strangers’ u.a. auch seinen großen Hit “Help Me Make It Through the Night”, sowie das Merle Haggard – Cover “Okie From Muskogee”👇

Auch, wenn wir die Countyrmusic- Legende Kris Kristofferson nicht mehr live erleben werden, so bleiben seine großen Hits, wie “Sunday Mornin’ Comin’ Down” und “The Pilgrim, Chapter 33” weiterhin im Ohr und im Herzen! Und auch in vielen Filmen, in denen Kris Kristofferson als Schauspieler mitwirkte, wie “Convoy”, “A Star Is Born” oder auch “Angels Sing”, werden wir diese Legende noch oft sehen. 🎶🤠🎞

Wir wünschen Kris einen schönen und ruhigen Lebensabend im Kreise seiner Familie und sagen DANKE für all die wunderbaren Songs, Filme und Konzerte! 🍀💕🍀

Foto & Video: ©CountryHome