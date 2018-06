Vor wenigen Tagen besuchten wir die Konzerte von Kris Kristofferson.

Heute, am 22. Juni 2018, feiert der Country- Star seinen 82. Geburtstag.

Über 50 Jahre Musikgeschichte – allein in den USA sieben Millionen verkaufte Alben – diverse Grammy/ CMA und Golden Globe Auszeichnungen – weltbekannte Hits – Mitglied in der Hall of Fame

Was will man zu ihm mehr sagen, als:

RESPEKT UND HAPPY BIRTHDAY KRIS!

🙏🏻🍀❤