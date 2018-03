Kimberly Perry reicht die Scheidung ein

Nach fast vier Jahren Ehe haben sich Kimberly Perry (The Band Perry) und Ehemann J. P. Arencibia getrennt.

Am Freitag reichte die Sängerin (34) die Scheidung von dem ehemaligen MLB-Spieler (32) in Greeneville, Tennessee, unter Berufung auf unüberbrückbare Differenzen, ein.

Perry und Arencibia heirateten im Juni 2014 in der First Presbyterian Church in Greeneville, Tennessee, umgeben von Familie und Freunden, darunter Carrie Underwood und Ehemann Mike Fisher, sowie ihre Brüder Neil (27) und Reid (29).