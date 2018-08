Kenny Rogers „The Gambler“ wird 80 Jahre!

Kenny Rogers, am 21. August 1938 in Texas geboren, ist einer der erfolgreichsten Countrysänger aller Zeiten.

Vor zwei Jahren durften wir vom CountryHome den Sänger in Amsterdam live erleben (wir berichteten) und das ganze Konzert durchzog uns eine Gänsehaut… ein grandioses Gefühl diesen Künstler live zu erleben.

Mit über 22 Number- One- Hits und 125 Millionen verkauften Tonträgern kann ihm kaum ein anderer Country- Künstler das Wasser reichen.

Hits, wie „The Gambler“, „Ruby, don’t take your love to town“ und „Lucille“ oder auch Duette mit Dolly Parton, Dottie West und Sheena Easton machten ihn berühmt und erschafften in den 70ern seinen Durchbruch.

Heute feiert Kenny Rogers seinen 80. Geburtstag und wir hoffen nach seiner Krankheitsphase Anfang des Jahres geht es ihm wieder gut und wir können noch viel Musik von ihm erleben.

HAPPY BIRTHDAY!