Kenny Rogers, wurde am 21. August 1938 in Houston/ Texas geboren und verstarb in der Nacht zum 21. März 2020 nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie. Rogers wurde 81 Jahre alt.

Kenny Rogers war als Sänger, Songschreiber und Schauspieler weltweit bekannt. 2013 wurde er in die Country Music Hall of Fame aufgenommen und kündigte nur 2 Jahre später seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft an.

Der Entertainer war fünf Mal verheiratet und hatte fünf Kinder.

Bevor er musikalisch als Kenny Rogers durchstartete veröffentlichte er seine Musik als Kenneth Rogers, seinem bürgerlichen Namen.

Mit ‘Love Lifted Me’ schaffte er es 1976 erstmals in die US-Charts und kurze Zeit später landete er mit ‘Lucille’ seinen ersten #1 Hit.

Kenny Rogers arbeitete u.a. mit Dolly Parton, Dottie West, Sheena Easton, Larry Butler, Lionel Richie und Michael Jackson.

Duette, wie ‘Islands in the Stream’, ‘Every Time Two Fools Collide`’, ‘We’ve got tonight’ sind wohl jedem bekannt und werden auch nach seinem Tod unvergessen bleiben. Ebenso die weiteren großen Solo- Hits, wie ‘The Gambler’, ‘Coward of the County’, ‘She Believes in Me’ und ‘Ruby, don’t take your love to town’.

Insgesamt verkaufte er mehr als 125 Millionen Tonträger und veröffentlichte 22 Number- One Hits. Somit zählt Kenny Rogers zu den erfolgreichsten Sängern weltweit.

Nach der Ankündigung seines Rückzuges 2015 ging er auf weltweite Abschiedstournee (wir berichteten aus Amsterdam) und beendete im Oktober 2017 in der Bridgestone Arena in Nashville seine Karriere, denn die geplante Verlängerung seiner Abschiedstournee “The Gambler´s last Deal” konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht fortführen.

Kenny Rogers bleibt auch nach seinem Tod unvergessen und die Songs in den Köpfen und Herzen der Fans.

R.I.P.